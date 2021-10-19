Expo dünyanın en büyük film stüdyosu oluyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde 1.8 milyar TL kaynak aktarılarak Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak inşa edilen, organizasyondan sonra ise nasıl değerlendirileceği uzun süre tartışılan 121 dönümlük dev sergi alanı Film platosuna dönüşüyor. Bu alandaki ilk adım da Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham'ın aksiyon filmi Five Eyes'la çekimleri ile başlamıştı.

4 KEZ İNCELEDİ

Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm Bakanlığı buranın Antalya'nın tanıtımı ve reklamının yapılabileceği bir proje konusunda ciddi bir çalışmanın sonuna gelindiği söyledi. Yabancı yatırımcının 4 kere EXPO'yu gezip detaylı çalışma yaptığını da belirten iki bakanlık yetkilileri,"Yatırımcı firma bize projeyi sundu. Burası dünyanın en büyük film stüdyosu olacak. Antalya'mıza ciddi manada tanıtım yüzü olacak. hem de istihdam anlamında ciddi bir katkı koyacaktır." dedi.

DOĞAL GÜZELLİKLER ETKİLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlileri ise deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve antik kentleriyle de ön plana çıkan Antalya'nın kültürel yapısıyla yatırımcıdan tam puan aldığına dikkat çekti. Bütün bunların yanında , bakir koyları, denizi ve 5 yıldızlı otelleri, golf sahaları ile kentin dünyanın en büyük film yıldızlarını ağırlayacağını kaydetti.