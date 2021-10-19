İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

İSTİHDAMIN korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR
), istihdama aracılık ediyor. Bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Sektör itibarıyla en fazla açık iş 631 bin ilanla imalat sanayisinden alındı. Eylül ayında 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan kurum, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise toplam 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. En fazla işe yerleştirmeler; satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu.