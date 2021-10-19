Kadın istihdamı 9 milyonu aştı

İş dünyasında kadının yeri ve önemi her geçen gün artarken, kadın konusu işgücü piyasası için güncelliğini koruyor. TÜİK
'in 2020 yılı istatistiklerine göre 83 milyon 614 bin 362 kişiden oluşan Türkiye
nüfusunun 41 milyon 915 bin 985'ini erkekler, 41 milyon 698 bin 377'sini ise kadın nüfusu oluşturuyor. Başka bir ifadeyle erkekler nüfusun yüzde 50,13'ünü, kadınlar ise yüzde 49.87'sini oluşturuyor. Nüfusun hemen hemen yarısını oluşturan kadınların ülkede sürdürülebilir bir büyüme yakalamada, küresel dünyadaki rekabet gücünü ve toplumun refah düzeyini artırmada öneminin oldukça fazla olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de kadın istihdamı, 2021 Temmuz ayı itibarıyla 9 milyonu aşmış durumda. 2002
yılında yüzde 27.9 olan kadınların iş gücüne katılma oranı 2021 Temmuz döneminde yüzde 34'e yükseldi. Dünyadaki iş gücünün yüzde 46'sını oluşturan kadınlar, teknoloji sektöründeki istihdamın ise sadece yüzde 25'ini oluşturuyor.
GELİŞİMİN GÖSTERGESİ
Kadınların eşit fırsatlara ulaşmasında en belirleyici etkenlerden birinin eğitim olduğunu aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
ise, "Bizler geçtiğimiz 19 yıllık süreçte kadınların okur-yazarlık oranının artması için çalışmalar yürüttük. Bu gayretin neticesinde 2020 yılında 6 yaşın üzerindeki kadınların okuryazarlık oranı yüzde 79'dan yüzde 95'e yükseldi" dedi. Kadınların eğitim imkânlarına erişimi arttıkça hem iş gücüne katılım oranlarının arttığını hem de karar alma mekanizmalarında daha çok yer almaya başladığını söyleyen Yanık, şunları kaydetti: "Bu durum istatistiklere de yansıdı. Rakamlar çarpıcı gelişimin aslında çok açık göstergeleri. Artık kamuda görev yapan personelin yüzde 40'ını, üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin 50'sini, öğretmenlerimizin yüzde 60'ını, hakimlerin yüzde 46'sını kadınlar oluşturuyor. Benzer şekilde TBMM
'de kadın milletvekili oranında da ciddi bir artış sağlandı. 2002'de yüzde 4.4 olan kadın milletvekili oranı bugün yüzde 17.45 seviyesine yükseldi. TBMM'de 104 kadın milletvekilimiz var."
İSTIHDAMA KAPI ARALANIYOR
Kadın istihdamının Temmuz 2021 itibarıyla 9 milyonu aştığını söyleyen Yanık, "Gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla 2002'de yüzde 27.9 olan kadınların işgücüne katılma oranı Temmuz 2021'de yüzde 34'e ulaştı. Türkiye artık, seri üretimin ötesinde, parlak projelerle, girişimcilik ve inovasyon alanında da rekabete alan açan bir ülke haline geldi. Bu süreçte kadınlar, iş gücüne katılımlarının ötesinde istihdam yaratma gücünü de elde ettiler. İşveren olarak kadınlar hem üretime, ekonomik istikrara katkı sağlıyor, hem de kadınların istihdam edilmesine kapı aralıyorlar" dedi.
EĞİTİM ARTTIKÇA KATILIM ARTIYOR
ŞÜPHESİZ kadınların işgücüne katılım oranını belirleyen en temel kriter ise eğitim. Eğitim durumuna göre işgücü katılım oranı incelendiğinde kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılımı daha da artıyor. TÜİK'in son verilerine göre okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 15'lerdeyken bu oran yükseköğretim mezunu kadınların işgücü katılım oranına bakıldığında yüzde 70'lere kadar çıkıyor.
ŞİRKETLERİN GÜNDEMİNDE
2023 yılına kadar kadınların istihdama katılımı için yüzde 41 hedefi belirlenmiş durumda. İstihdam piyasasında kadının yerinin ve ağırlığının artırılması hedefi şirketler için de büyük önem taşıyor. Birçok firma için kadın son yıllarda çalışan oranının yüksekliği önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Öte yandan şirketlerin önem verdiği bir diğer konu da üst düzey pozisyonlarda ve yönetim kurullarında kadın sayısının artırılması. Şirketlerin de bu konuya özel olarak eğildiklerini görmek mümkün.