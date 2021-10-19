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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Kış kapıya dayandı önlemler alındı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kış kapıya dayandı önlemler alındı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaklaşan kış öncesi artacak doğalgaz talebine karşı tüm önlemlerini aldı. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam dolu hale getirilirken, Silivri depolama tesisi ile birlikte her iki tesiste ortalama toplam doluluk oranı yüzde 75 oldu. BOTAŞ, enerji arz güvenliğini teminat altına almak, için faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye uzun dönemli sözleşmeleri kapsamında hâlihazırda Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatları vasıtasıyla doğal gaz, Cezayir başta olmak üzere 10'un üzerinde farklı ülkeden de LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ithalatı yapıyor. Türkiye'de Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri bütün olarak tamamlandığında 4.6 milyar standart metreküp, Tuz Gölü ise 5.4 milyar standart metreküp depolama kapasitesine sahip olacak.
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Kış kapıya dayandı önlemler alındı
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