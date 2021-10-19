SSB Başkanı Demir duyurdu: Türkiye aktör ülke oldu! Lazer ve elektromanyetik silahlar dönemi...

Defence Turkey Dergisi tarafından Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD) desteği ve ODTÜ Teknokent-Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Geleceğin Askeri Konferansı etkinliğinde, bu alanda dünya genelinde devam eden programlar ve teknolojik seviye ile sektörel kabiliyetler ele alındı.

Askeri kabiliyetlerin, savunma teknolojilerinin ve savaşa dair stratejilerin gelişiminin teknolojiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Demir, şu değerlendirmede bulundu: