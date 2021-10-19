Teknoparkta topuk sesleri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, teknolojik olanaklar sayesinde kadınlarla erkekler arasındaki fırsat eşitliği uçurumunun giderek daraldığını söyledi. Varank, "Emek ve kas yoğun işlerden, akıl ve düşünce yoğunluğuna sahip işlere geçiyoruz. Dijitalleşme sayesinde mekan ve zamana olan bağımlılığımız ortadan kalkıyor. Tüm bunlar kadın ve erkeği başlangıç çizgisinde aynı noktaya getiriyor. Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok daha net adımlar atmamız lazım. 2023 hedeflerimizden bir tanesi de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak" dedi. Kadınların karar mekanizmalarında, kilit pozisyonlarda daha fazla yer almalarını hedeflediklerini söyleyen Varank, şunları kaydetti: "Bunun için de ulaşabileceğimiz kadar çok kadın girişimcinin hayaline ortak olmak istiyoruz. Kadın girişimciler yalnızca 2020 yılında, 43 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı alarak 2019'daki tutarı 7'ye katlamayı başardılar." KOSGEB
'le kadın girişimcilerin hep yanında olduklarını söyleyen Varank, "2012 yılından bugüne kadın girişimcilere sağladığımız destek tutarı 1.3 milyar lirayı aştı. Yine KOSGEB tarafından 1 milyona yakın kişiye verilen girişimcilik eğitimlerinin yarısını kadınlar oluşturduğu için büyük mutluluk içerisindeyiz. Kalkınma Ajanslarımız da kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik projelere şimdiye kadar 101 milyon lira destek sağladı. Bunun yanında teknoparklarımız, kadın istihdamının gelişmesine önemli imkanlar sunuyor. Bugün teknoparklarda 20 bine yakın kadın personel istihdam ediliyor. Bunların büyük çoğunluğu Ar-Ge personeli" diye konuştu.