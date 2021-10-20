3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar

Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor. Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ YÜKSELECEK

Söz konusu ek gösterge artışının sadece idari boyutu bulunmuyor. Aynı zamanda mali yönü de bulunuyor. Çünkü ek gösterge memurların özellikle emekli ikramiye ve maaşlarını belirliyor. Bu yüzden de ek gösterge arttığı zaman memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek. Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.