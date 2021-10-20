Dünya ihracatından alınan pay ilk kez yüzde1’i geçti

Türkiye
'nin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesine 10.8 puanla 1998'den bu yana en yüksek katkıyı sağlayan ihracatta, tarihi rekorlara her gün bir yenisi ekleniyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.
TÜRK ÜRÜNLERİ HER YERDE
Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payla ilgili verileri bir grafikle paylaşan Mehmet Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0.14, 2000'de yüzde 0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin" ifadelerini kullandı. Muş'un paylaştığı grafiğe göre, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre yüzde 1.01'e ulaştı.
ADIM ADIM 300 MİLYAR $
Dünya ihracatından alınan pay 1980'e göre yaklaşık 8 kat, 2000 yılına göre ise 2.5 kat arttı. Salgın ile birlikte uzun mesafe taşımacılık maliyetlerinin katlanarak artması, pek çok yabancı uluslararası şirket için Türkiye'yi cazip bir yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürecek. Uzmanlar, bu dönüşümün ihracatta da 300 milyar dolar hedefine beklenenden daha kısa zamanda ulaşılmasını sağlayacağı görüşünde.