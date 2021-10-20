Hindistanlı işadamları Türkiye’nin tarıma desteğine hayran kaldı

Hindistanlı iş insanları, kayseri'nin Talas İlçesine gelerek kompost gübre karıştırma makinesi başta olmak üzere belediye tarafından kullanıma sunulan tarım aletlerini inceledi. Kamber Mahallesinde tarlada çalışan kompost gübre dağıtım makinesini yerinde gören Hintli iş insanları Vijay Kumar Bhagavan, Vikram Bidadi Iyengar ve Rajanna Kodipalya Ganganna belediyenin böyle bir destek sağlamış olmasına şaşırdıklarını belirterek ülkelerinde bu tip bir uygulamanın bulunmadığını söylediler.

"GAYET GÜZEL VE BAŞARILI BİR HİZMET!"

Talas Belediyesi tarafından üretilen tarım aletlerinin hayranlık verici olduğunu belirten Hintli işadamı Vijay Kumar Bhagavan, kompost gübre hazırlama makinesinin sunduğu kolaylıklara değinerek pratikliğinin yanında çevreye de büyük katkıda bulunduğuna dikkat çekti. "Gayet güzel ve başarılı bir işlem" ifadelerini kullanan Bhagavan, "Çevreye zarar vermeden gübre hazırlamanın yanında ürünün kalitesini de artırmış oluyor. Bunu Hindistan'da da uygulamaya çalışacağız" dedi. Belediye eliyle bu uygulamaların yapılıyor olmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Bhagavan, çiftçilerin bu desteklerle birlikte daha iyi ürünler yetiştirebileceğini işaret etti.

"BELEDİYENİN BU HİZMETİ HİNDİSTAN'A ÖRNEK OLMALI"

Daha sonra konuşan Vikram Bidadi Iyengar da Talas Belediyesi tarafından sağlanan araçların yaptığı işleri Hindistan'da kendilerinin el ile yaptıklarını belirterek belediyenin çok önemli bir hizmet gerçekleştirdiğinin altını çizdi. "Yapılan iş gayet güzel bir iş" diyen Iyengar, en kısa sürede bu araçları kendi ülkelerinde de kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.Rajanna Kodipalya Ganganna ise; "Kesinlikle bu imkanı kendi çiftçilerimize sağlamamız gerekiyor. Şu an için bizim orada böyle bir makinemiz yok, burada belediyenin bu imkanı sağlaması gayet güzel. Bizim devlet yetkililerimizin de gelmeleri, burada bu imkanı görüp kendi çiftçilerimize sağlaması gerekiyor" dedi.