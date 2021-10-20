İklim değişikliği maliyetleri sarsacak

DÜNYADA sigorta sektörünü en çok etkileyen konulardan biri de iklim
değişikliği. İklim değişikliğine bağlı olarak artan afetler sigorta sektörünün maliyetlerine de yansımaya başlıyor. Küresel ölçekte sigorta sektörü 2021'de 5 trilyon doları aştı. İklimle doğrudan ve dolaylı olarak bağlantılı olan kısımların toplam büyüklüğü ise 1.6 trilyon dolar. Bu kısımda oluşacak her türlü artışın da poliçelere doğrudan yansıyacağı belirtiliyor. Büyük kasırgalar veya şiddetli yağışlar gibi felaketler baş gösterdiğinde, reasürans şirketleri de bir krizle karşı karşıya kalabilir. Son yıllarda reasürans poliçelerinin de maliyeti arttı. Swiss Re
, iklim değişikliğinin risk altındaki havuzunu 2040 yılına kadar yüzde 33 ila 41 oranında genişleteceğini ve yeni primlerde 149 milyar ile 183 milyar dolar üreteceğini ve aynı zamanda potansiyel ödemeleri de artıracağını tahmin ediyor.