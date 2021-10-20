Operasyon maliyetleri fiyatları artırdı

GIDA Perakendecileri Derneği
(GPD) tarafından düzenlenen ve perakende sektörü ile tedarik zinciri paydaşlarını bir araya getiren 7. Ortak Gelişim Kongresi dün gerçekleştirildi. GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, "Dünyada gıda fiyatlarında bir artış varken ülkemizin bu durumun dışında kalmasını beklemek mümkün değil. Buna rağmen ülkemiz dünyada bir ölçüme göre ikinci, bir ölçüme göre üçüncü, Avrupa
'da ise en ucuz ülke" dedi. ÜFE ile TÜFE arasındaki farka dikkat çeken Aykaç, "Perakendecilerin tüketiciye sundukları ürünlerin raflara gelene kadar üretim, tedarik, lojistik, gümrük vb. aşamalardan geçmekte ve tüm bu operasyonların yükü perakendecilerden bağımsız olarak nihayet fiyatlara yansımaktadır" diye konuştu. Migros Ticaret
İcra Başkanı Özgür Tort
da, sözleşmeli tarım, sistematik dijital kayıt, girdi finansmanı üzerinde çalıştıklarını söyledi.