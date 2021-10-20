Skandallar sonrası Facebook’tan yeni taktik! İşte isim değişikliğinin ardındaki 3 kritik neden...

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARDINDA YATAN 3 NEDEN

Elbette uzun yıllardır Facebook ismini kullanan ve bünyesinde yeni uygulamaları da katarak büyüyen şirketin ismini değiştirmesinin birçok nedeni vardır. Ancak bunları üç temel nedene indirgeyebiliriz.

Bu nedenlerden birincisi şirketin yalnızca bir sosyal medya platformu olarak anılmak istememesi ve sosyal medya uygulamalarına ilişkin skandalların beraberinde getirdiği negatif etkilerden de kurtulmak istemesidir.

İkinci neden ise şirketin marka kimliğini yenilemek istemesidir. Şirket oluşturduğu ana bir çatı altında toplayarak sahip olduğu Oculus, Instagram ve Whatsapp gibi hizmetlerini de en az Facebook kadar ön plana çıkarmak istemektedir.

Son ve en önemli neden ise Facebook'un internetin sanal gerçeklik versiyonu "metaverse"ü geliştirmek ve inşa etmek üzere attığı adımlardır. Bu çalışmalar ile sosyal medyanın değil teknoloji dünyasının devi ve geleceği olduğunu anlatmak isteyen Zuckerberg şirketine yeni bir isim vermeye karar vermiş olabilir.