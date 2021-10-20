Skandallar sonrası Facebook’tan yeni taktik! İşte isim değişikliğinin ardındaki 3 kritik neden...

Facebook, şirketin adını değiştirmek için kolları sıvadı. WhatsApp, Instagram gibi milyonların kullandığı diğer sosyal medya platformlarının da sahibi olan Zuckerberg'in çatı bir şirket kuracağını belirtiliyor. Facebook ismi bundan sonra yalnızca uygulamada kalacak. Çatı şirketin ismini ise Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 28 ekimde duyuracak. SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede şirketin flaş kararının arkasında 3 nedenin yattığını söyledi. Eraslan, skandalların beraberinde getirdiği negatif etkilrin bu 3 etkenden biri olduğuna dikkat çekerken, en önemli unsurun ise Facebook'un internetin sanal gerçeklik versiyonu "metaverse"ü geliştirmek olduğunu ifade etti.
SODİMER BAŞKANI ERASLAN: YALNIZCA SOSYAL MEDYA PLATFORMU OLARAK ANILMAK İSTEMİYOR
Eraslan şöyle konuştu:
Teknoloji devlerinden Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg şirketin ismini değiştireceği son günlerde konuşulmaya başladı. Facebook'un bu hamlesinin ardındaki temel nedenin şirketin yalnızca bir sosyal medya platformu olarak anılmak istememesi yer almaktadır. Ayrıca şirket son dönemde yaptığı çalışmalarla gelecek nesil teknolojiye sağlam bir zemin hazırladığını göstermeyi hedeflemektedir.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARDINDA YATAN 3 NEDEN
Elbette uzun yıllardır Facebook ismini kullanan ve bünyesinde yeni uygulamaları da katarak büyüyen şirketin ismini değiştirmesinin birçok nedeni vardır. Ancak bunları üç temel nedene indirgeyebiliriz.
Bu nedenlerden birincisi şirketin yalnızca bir sosyal medya platformu olarak anılmak istememesi ve sosyal medya uygulamalarına ilişkin skandalların beraberinde getirdiği negatif etkilerden de kurtulmak istemesidir.
İkinci neden ise şirketin marka kimliğini yenilemek istemesidir. Şirket oluşturduğu ana bir çatı altında toplayarak sahip olduğu Oculus, Instagram ve Whatsapp gibi hizmetlerini de en az Facebook kadar ön plana çıkarmak istemektedir.
Son ve en önemli neden ise Facebook'un internetin sanal gerçeklik versiyonu "metaverse"ü geliştirmek ve inşa etmek üzere attığı adımlardır. Bu çalışmalar ile sosyal medyanın değil teknoloji dünyasının devi ve geleceği olduğunu anlatmak isteyen Zuckerberg şirketine yeni bir isim vermeye karar vermiş olabilir.
NE OLMUŞTU?
Facebook şirketi isim değiştirmeye hazırlanıyor. WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya platformlarının da sahibi olan Mark Zuckerberg'in yeni bir çatı şirket kuracağı belirtiliyor. Bu şirketlerin çatı bir şirket altında buluşturulması hedefleniyor. Daha önce de Google, benzer bir hamle yaparak Alphabet isimli çatı bir şirket kurmuştu. Zuckerberg'in kararında şirketin son dönemlerde adının sık sık skandallarla anılmasının etkili olduğu ifade ediliyor.
The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erken de gelebileceği belirtildi.