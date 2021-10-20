SON DAKİKA: Yeni müjde geldi! İlk AKSUNGUR envantere girdi: Bu 8 özellik çok konuşulur

'AKSUNGUR' YENİ BİR MÜJDE OLARAK DUYURULDU
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın" açıklamasında bulundu. Ardından beklenen müjde geldi. Demir, yaptığı açıklamada, yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testlerinin başarıyla tamamlanarak TSK'ya teslim edildiğini bildirdi.
İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video
"İLK AKSUNGUR'U TESLİM ETTİK"
Demir, Twitter hesabından AKSUNGUR SİHA ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlk 'AKSUNGUR'u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip."
İLK #AKSUNGUR'U TESLİM ETTİK!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2021
@TUSAS_TR tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. ✈🇹🇷
AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip.
HAYIRLI OLSUN pic.twitter.com/Gv9orTpctR
AKSUNGUR 40.000 FT'E KADAR YÜKSELEBİLİYOR
Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40.000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.
İŞTE ÖNE ÇIKAN 8 ÖZELLİĞİ
-Yedekli ve Otonom Uçuş Kontrol Sistemi
-Yedekli otomotik iniş-kalkış sistemi
-Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
-Yedekli yüksek veri hızlı dijital veri bağlantısı
-Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti
-Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
-Katlabilir iniş takımı
-Görev süresi boyunca buz önleme kabiliyeti