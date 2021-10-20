Trabzon’dan Türkiye’ye örnek uygulama

Japon menşeli bakterilerin en önemli özelliği ise tamamen organik ve hatta yenilebilir olması. Dünyanın gelişmiş ülkeleri tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde çevre ve insan sağlığına etkilerin önüne geçiliyor. Araklı Katı Atık Bertaraf Tesisi yetkilileri maliyeti düşünmeden bu çalışmayı istenilen sonuca kadar ne pahasına olursa olsun devam ettireceklerini vurguladılar.