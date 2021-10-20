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Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:41

Trabzon’dan Türkiye’ye örnek uygulama

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’dan Türkiye’ye örnek uygulama

TRABRİKAB öncülüğünde Trabzon'un Araklı İlçesinde kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf tesisi çevre dostu olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen uygulama ile oluşan kötü kokunun önüne geçilecek. 1,5 milyon liralık yatırım ve aylık 200 bin liralık ek maliyet ile uygulanacak yöntemle, Japonya’dan getirilen özel probiyotik bakteriler sayesinde, oluşacak kötü kokunun önüne geçilerek kabul edilebilir seviyeye düşürülecek.

Japon menşeli bakterilerin en önemli özelliği ise tamamen organik ve hatta yenilebilir olması. Dünyanın gelişmiş ülkeleri tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde çevre ve insan sağlığına etkilerin önüne geçiliyor. Araklı Katı Atık Bertaraf Tesisi yetkilileri maliyeti düşünmeden bu çalışmayı istenilen sonuca kadar ne pahasına olursa olsun devam ettireceklerini vurguladılar.

60 milyon dolarlık yatırım ile gerçekleştirilen tesisin bölgeye kazandırdıkları için son derece mutlu olduklarını ifade eden firma yetkilileri gerekli olan yapıldığını ve bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini belirttiler.

KOKU KISA SÜREDE BİTECEK

Öte yandan tesisin düzenli depolama sahasından çıkacak metan gazının borulama çalışmalarının devam ettiğini belirten firma yetkilileri, bu süreçte bir miktar koku olabileceğini ancak bu çalışmanın kısa süreli bir çalışma olduğunu kokunun daha da azalacağını ifade ettiler.

Bölge halkı ise bu çalışmaları dinledikten ve yerinde gördükten sonra firmanın koku önleme konusunda ne kadar hassas ve ciddi çalışmalar yaptığını gördüklerini, bölge açısından bu çalışmaların kendilerini memnun ettiği görüldü.

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Trabzon’dan Türkiye’ye örnek uygulama
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