Akçahasat Tesisi’ne Bakanlık’tan destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Bir dizi ziyaretlerde bulunmak, bazı tesislerin açılışlarını yapmak ve bazı yatırımların imza törenine katılmak üzere Trabzon'a geldi. Akçaabat Şinik OSB'de faaliyet gösteren 12 Fabrikanın resmi açılış törenine ve ardından aralarında Akçaabat Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan "AKÇAHASAT" tesisinde yer aldığı imza törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hem Akçaabat'ta hem de Trabzon'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hem Akçaabat'a hem de Trabzon'a verdikleri desteklerden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; "Yerel yönetimler olarak bizler, imkânlarımız ölçüsünde proje ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz projeleri ilgili Bakanlık ve kurumlarla görüşüyor onların da destekleriyle yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Nitelikli ve vizyon projeleri somut verileriyle Bakanlarımıza veya ilgililerine sunduğumuzda sağ olsunlar bizlere her zaman destek oldular. Bizler de projelerimizi yaparken kısa vadede yerel, uzun vadede ulusal hatta uluslararası getirilerinin olmasına önem veriyoruz. "AKÇAHASAT" projemiz de bu tür vizyon projelerimizden bir tanesi. Projemizi Bakanlığımıza sunduk ve bakanlığımız da bize yaklaşık 2 Milyon TL destek sağlayacak. Başta "AKÇAHASAT " projemiz olmak üzere projelerimize destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Trabzon Valimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bürokratlarımıza ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem Adına Şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AKÇAABAT ŞİNİK OSB ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİ

Bölgedeki istihdama ve üretime önemli katkılar sağlayan Akçaabat Şinik OSB ile ilgili değerlendirme yapan Ekim, "2008 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından kuruluş protokolü onaylanan Şinik Organize Sanayi Bölgemizde 88 Hektarlık alanda hizmet veren 12 fabrikanın resmi açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, hemşehrimiz, Mustafa Varank'ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Sadece şehrimize değil bölgemize de üretim ve istihdam anlamında önemli katkı sağlayan Akçaabat Şinik OSB'de başlatılan 1. Etabın doluluk oranı %100' ulaşmış olup ikinci etap kamulaştırma çalışmalarımız başlamıştır. 39 Hektarlık alanda başlatılan ikinci etap kamulaştırma çalışmalarımız 27 parselde devam etmektedir. Burada da açılacak olan fabrika ve tesislerin de faaliyete geçmesiyle yeni iş, istihdam ve üretim sahaları oluşturulacak, ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlanacaktır. Gıda ürünleri imalatı, tütün ürünleri imalatı, ağaç ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, metal ürünleri imalatı, makina ve ekipman imalatı, mobilya imalatı gibi birçok imalat sektörünün yer aldığı Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgemiz sadece ilçemiz için değil bölgemiz için bir üretim merkezi haline gelmiştir." dedi.

"AKÇAHASAT" TESİSİNE BAKANLIK DESTEĞİ

Her alanda olduğu gibi üretim ve istihdam alanında da önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Osman Nuri Ekim, "İlçemizdeki istihdama katkıda bulunmak ve çiftçimize destek olmak amacıyla Yaylacık Mahallemizde, çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, paketleneceği, depolanacağı ve satışının yapılacağı bir tesisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da desteğiyle kuruyoruz. Özellikle kadın istihdamına yönelik Akçaabat'a önemli istihdam ve ekonomik girdi sağlayacak olan tesisimizde ilk etapta 15 kişi iş imkânı bulacak. Şehrimizde ilk olma özelliğine sahip olan kuracağımız bu tesislerde satılacak olan Akçaabat'ımıza özgü ürünler için yine Akçaabat'a has bir marka ve logo çalışmalarımızı tamamladık. "AKÇAHASAT" adı ile tescil ettirdiğimiz markamız şehrimize hayırlı olsun. İnşallah "AKÇAHASAT" markası ürettiğimiz kaliteli ürünler ile ülkemizin sayılı markaları arasında yerini alacaktır. Markamızı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise ürün yelpazemiz olacaktır. Çilek, kivi, armut, Trabzon hurması, aronya, mısır, mandalina ve zeytin gibi her coğrafyada yetişmeyen ancak Akçaabat'ta tümü ve daha fazlası yetişen bu ürünler bizzat çiftçimizden alınacak ve tarafımızca satışa sunulacaktır." dedi.