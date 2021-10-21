Bursa İpeğine can verecek yeni proje

Tarihi ipek yolunun Anadolu'daki son durağı olan ve Osmanlı döneminde başta Topkapı olmak üzere dünya saraylarını süsleyen ipek halı ve kumaşlar üreten Bursa, yaklaşık 2 asır sonra dünyaca ünlü ipeğiyle yeniden vitrine çıkıyor.

15'inci yüzyılda ipek dokuyan yüzlerce tezgahta günde ortalama 150 kilogram ham ipeğin üretildiği Bursa'da, özellikle Gümrük Birliği'ne girişle birlikte 1991 yılında ipek üzerindeki fonların kaldırılmasıyla fabrikalar bir bir kapandı, kozaları elde kalan köylüler dut ağaçlarını kesti. Türk kültürünün en önemli parçalarından biri olan ipekçilik, tarihin tozlu raflarında yerini alırken, devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi Osmanlı'nın en stratejik ürünü olan ve Avrupa'nın yıllarca vergi bile almadığı Bursa ipeğini yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürüyor.

İPEK İÇİN 3 MİLYONLUK PROJE

Son yıllarda 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesiyle Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ve kırsal bölgelerde açılan dokuma tezgahlarında ipek halı dokuma faaliyetlerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İpeğinde üretimin artırılması amacıyla yeni bir projenin startını veriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte hayata geçireceği 'İpek Şehri Bursa: Kırsal Kalkınma Projesi' ile Bursa İpeğinde üretiminin arttırılması, üretimde modernizasyonun ve daha fazla kadına istihdam sağlanması hedefleniyor. Projenin 3 milyon 275 bin TL olan bütçesinin, 2 milyon 300 bin TL'si BEBKA tarafından karşılaşacak ve proje 18 ay sürecek. Bursa İpeğini nostaljik bir ürün olmaktan çıkarıp, endüstriyel ticari ürüne dönüştürmenin hedeflendiği projenin protokolü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak arasında imzalandı.

ÖNCE EĞİTİM SONRA ÜRETİM

Büyükşehir Belediyesi'nin Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 2021 yılını 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan ettiklerini ve bu kapsamda çeşitli etkinlikleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bursa İpeği ve ipekçiliğin geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, "İştiraklerimden Tarım A.Ş, Kültür A.Ş ve Bursa İpekçiliği Geliştirme Derneği ile birlikte 'İpek Şehri Bursa: Kırsal Kalkınma Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında 'Orhaneli, Keles, Büyükorhan ilçelerimiz ile yoğun göç alan Yıldırım ilçemizdeki kadınlarımızın mesleki eğitimden geçip kalifiye olarak tekrar üretim süreci içerisinde yer almalarına katkı sağlayacağız. Proje ile kadın kursiyerlerimizin aktif işgücüne katılımlarını sağlarken, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin artırılmasına katkı koymuş olacağız. Eğitimler ilçelerimizde kurulan ipek eğitim ve dokuma atölyelerinde gerçekleştirilecek. Kadınlarımıza ipek halı ve ipek şal üretimi konusunda 6 ayrı noktada mesleki eğitimler verilecek. Projenin 3 milyon 275 bin TL'lik bütçesi ile Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin üretim donanımının modernize edilmesi ve merkezin ihtiyacı olan sarf malzemelerin alımı sağlanacak" diye konuştu.

KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ise ipekçiliğin yeniden hak ettiği değere ulaşması için yaptıkları projeler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Durak, "Ajans olarak verdiğimiz bu destek gerçekten bizi de gururlandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bu proje için çok heyecanlandı ve çok önem verdiği bir proje oldu. Özellikle dağ yöresine katma değer sağlayacak ve kadınlarımızı istihdama kazandıracak. Biz de bu projenin bir parçası olmaktan gururluyuz" dedi.