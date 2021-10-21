Bugün A Haber Akşam Ajansı'na katıla A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ekonomi gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması ya da sabit tutmasını beklediklerini belirten Doğaner, "200 baz puan piyasayı şaşırtan sürpriz bir karar ama kendisi adına çok kararlı." dedi.

Özlem Doğaner Avrupa'daki enerji krizini ve enflasyonun perde arkasını tek tek anlattı | Video

"BU CİDDİ BİR YÜK"

Türkiye'nin faiz indirim politikasına girdiğini aktaran Doğaner, "Bir yandan faiziniz yüksek, bir yandan enflasyonunuz yüksek, kur yüksek bu ciddi bir yük. Bir yerden bunun inmeye başlaması gerekiyor. Merkez Bankası'nın 20 Ağustos 2020'de 8.25 olan politika faizi 19'a kadar çıkmıştı. Kavcıoğlu'nun gelişiyle bir miktar sabit tutuldu, daha sonra faiz indirimi politikasına girmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"BERAT ALBAYRAK'IN HAMLESİNİN KARŞILIĞINI ALMIŞ OLUYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Doğaner, "Şu anda bir anlamda faiz indirilerek, bankaların da faiz indirmesi sağlanarak rahat şekilde kredi sağlanması mümkün olacak. Pandemi döneminde çok önemli bir karar alınmış özellikle konut faizlerinde yüzde 1'in altına çekilmişti. O zaman bir ilgi olmuştu ve ekonomi canlılığını yitirmemişti. Bu pandemiden bizi çıkaran önemli bir karardı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önemli hamlesiydi. O dönem atılan adımların karşılığını almış oluyor. " dedi.

"ATILACAK ADIM ENFLASYONUN İNDİRİLMESİ YÖNÜNDEKİ SEFERBERLİK"

Enflasyonun yüksek olduğunu aktaran Doğaner, "Bundan sonraki atılacak adım enflasyonun indirilmesi yönündeki seferberlik. Bu sadece Merkez Bankası'nın işi değil sadece Merkez Bankası'nın yapacağı bir iş de değil. Normalleşmeyle birlikte dışarı çıktı halk. Ciddi bir tüketim oldu. Gıda fiyatları gerçekten almış başını gidiyor." şeklinde konuştu.

"AHLAKİ PROBLEM VAR, STOĞUNUZDAKİ ÜRÜNÜN FİYATINI 1'DEN 10'A ÇIKARTIYORSUNUZ"

Üretimde sıkıntı olduğunu aktaran ve krizlerin art arda geldiğini vurgulayan Doğaner, "Ciddi krizlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden biraz da enflasyon ithal ediyoruz. Bunun üzerine bir ahlaki problem var. 30 yıllık eviniz var onun kirasını birden beşe çıkartıyorsunuz. Ürettiğiniz bir ürün var zaten stoğunuzda 1'den 10'a çıkartıyorsunuz. Bu nedenle sıkıntılar büyük." dedi.

"TÜRKİYE DİĞERLERİNDEN FARKLI İŞ YAPMADI"

Daha sonra diğer ülkeleri inceleyen Doğaner, TÜFE ile ÜFE arasında fark olduğunu söyledi ve bu ülkelerde enflasyonun daha da yükseleceğini aktardı. Doğaner, "Gelişen ülkelere bakalım. Arjantin'de 51,40'ken politika faizi 38. Türkiye'ye bakalım, düne kadar enflasyonun üzerindeydi. Bugün 16'ya indi. Brezilya'da 10,25'ken 6,25, Güney Afrika'da 4,90'ken 3,50. Türkiye diğerlerinden farklı bir iş yapmadı. Ama neden bu kadar çok bağırılıyor. Türkiye üzerinden para kazanılıyor." ifadelerini kullandı.

"ESKİ REÇETELERDE YENİ HASTALIĞA TEDAVİ BULUNAMAZ"

"Eski reçetelerle yeni hastalığa tedavi bulunamaz" diyen Doğaner, "Eski öğrendiklerimizle şu andaki belirsizlik içindeki ekonomiye çare bulmaya çalışan ekonomistler çevresi var."

"GEÇEN HAFTA 10'A YAKIN ÜLKE ÜRETİMLERİMİZİ TÜRKİYE'DE YAPACAĞIZ DEMEYE BAŞLADI"

Çok ciddi bir tedarik zinciri problemi var. Eskiden Çin'de üretilen ürün tüm dünyayı besliyordu. Çin'de şu an üretim yapılmakta zorlanılıyor. Çin'de üretilen mal Avrupa'ya gelmiyor. Avrupalı diyor ki siparişimi 2 ay gecikmeli alırsam orada üretmenin anlamı gelmiyor. Bu yüzden Türkiye için önemli fırsat var. Geçen hafta 10'a yakın şirket üretimlerimizi Türkiye'de yapacağız demeye başladı. Türkiye'nin ne kadar değerli coğrafyada olduğunu görmüş olacağız. Bu ne demek yeni fabrika, iş, istihdam aş demek. Bu çok önemli bir hamle. Biz üretim, teknoloji üssü olarak çok önemli bir fırsatın eşikteyiz. Bu kur da bize yardımcı olacak. Diyebilirsiniz ki bu kur etkilemeyecek mi. Evet etkiliyor ama hep zararını mı göreceğiz, yararını görme zamanı" dedi.

Euro bölgesinde enflasyona da değinen Doğaner, enflasyonun 13 yılın zirvesinde olduğunu vurguladı. "Almanya'da 1974'ten bu yana en yüksek rakam. Yani 47 yıl, yüzde 4,1. İspanya'da yüzde 4, Belçika'da yüzde 3,8, İtalya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,7. Burada bir gariplik var. Evet doğru hesaplıyorlar kendilerine göre ama enflasyon sepetindeki ağırlıkları enteresan hesaplıyor. O, oradaki gerçeği yansıtmıyor. İngiltere akaryakıta ulaşamıyor. Almanya'da akaryakıt için Çekya'ya gidiyorlar. Noel öncesi tüm marketler boş gidip süt alamıyor. Çünkü süt yok, getiremiyorlar. Onları Türkiye üretiyor. Şu anda ABD Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke olmaya yükseldi. Çünkü Avrupa'da ürettiğin ürünlerin hiçbiri gitmiyor. Çünkü Avrupa yaşlı, Avrupa üretemiyor. Çin'den edecek edemiyor, pahalı." şeklinde konuştu.

Avrupa'da fiyat artışlarını değerlendiren Doğaner, "Elektrik fiyatları yüzde 157, akaryakıt fiyatları yüzde 28, gıda fiyatları yüzde 33, konut fiyatları yüzde 10-15. Tüm bunlara bakıyorsun enflasyon yüzde 3,4, nasıl olur? Almanya'da elektrik yüzde 150 artmış, demir çelik yüzde 180 artmış, kira yüzde 30 artmış, gıda yüzde 30 artmış enflasyon yüzde 3,9. İngiltere'de elektrik yüzde 221 artmış, demir çelik yüzde 150 artmış, kira yüzde 60 armış, gıda yüzde 40 artmış, enflasyon yüzde 3,2. Biliyorsun İngiltere'de akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alınmayan dönem. Burada ciddi artışlar var. Türkiye böyle bir avantajı da var, Türkiye vatandaşlarına bu artışı yansıtmıyor. ÖTV üzerinden kendisi karşılıyor. Bizde devletin üstlendiği yük çok önemli. Hem akaryakıtta hem elektrikte. Dedik ki bu enflasyon bu ülkelerde nasıl hesaplanıyor. Çünkü enflasyon sepeti var ve enflasyon sepeti bir vatandaşın o ülkede nelere harcama yaptığıyla ilgili." dedi.

Doğaner daha sonra, "ABD'de enflasyon sepeti yüzde 7,72. ABD'nin gıdaya baktığı yer sepetteki ağırlığı yüzde 7,2, Türkiye'nin yüzde 25,94. O yüzden enflasyon ABD'de daha farklı çıkıyor. ABD'de enflasyon detaylarına baktığımız zaman enerji ve gıda hariç mallar yüzde 78,8'ini kapsıyor. Onları çıkardığın zaman sepette çok az şey var. Akaryakıt, yüzde 42 artmış benzin yüzde 42 armış ama ağırlığı yüzde 7,2 olduğu için enflasyon o kadar çok yüksek görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Hissedilen enflasyonun her ülkede sorun olduğunu aktaran Doğaner, "Çıkan rakamla vatandaşın hissettiği enflasyon arasında biraz fark var. Ama o ülkelerde daha farklı olduğunu göstermek istedim. Şunu da söylemekte fayda var bu ülkelerde çok daha yüksek enflasyona gidiyorlar. Yanlış hesaplıyorlar demiyorum ama yöntemi farklı. Biz böyle hesaplasak bizim de böyle çıkar." şeklinde konuştu.

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