Trabzon’dan Afrika ülkelerine ihraacatta yüzde 83 artış

Trabzon'dan 24 Afrika ülkesine 2021 yılının ilk 9 ayında ihracat yüzde 83 artışla 9 milyon 325 bin 847 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan en çok ihracat yapılan ilk 3 Afrika ülkesi; Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır oldu. Trabzon'dan en yüksek artış ise Moritanya ve Mısır'a yapılan ihracatta yaşandı. Trabzon'dan Afrika ülkelerine en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler ise fındık, savunma sanayi ürünleri, taşıt yedek parçası ve makine olarak sıralandı.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracat açısından çok önemli potansiyel ihtiva eden, Türk mallarına ilginin çok büyük olduğu ve Türkiye'ye karşı büyük bir teveccühün bulunduğu Afrika ülkelerine Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta hızlı bir gelişme yaşandığını belirtti.

Türk ihracatçıların bu pazarlara etkin bir şekilde giriş yapma başarısı gösterdiğini belirten Kalyoncu, bu bölgeye yönelik ihracatın çok daha yüksek rakamlara ulaştırılacağına inandıklarını ifade etti.