Zorunlu trafik sigortası için hesaplar değişti: 2022 yılında geçerli olacak

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Zorunlu trafik sigortası için asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.