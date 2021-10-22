250 m2 altı inşaatlar için otopark şartı kalktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare parseller için bölge otoparkları kuracak. Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete
'de yayımlanırken, buna göre riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak. Bu yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak.