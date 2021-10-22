Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları’nın İstanbul etabı 29 Ekim’de başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayarak 31 Ekim'de sona erecek.

BASIN LANSMAN TOPLANTISI ATAKÖY HYATT OTEL'DE

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı Basın Lansman Toplantısı İstanbul Ataköy Hyatt Otel'de gerçekleşecek.

BASIN TOPLANTISI

Yer : Hyatt Regency Otel /Ataköy

Tarih : 25 Ekim 2021/Pazartesi

Saat : 11:30-12:30