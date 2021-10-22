Devletin güçlü desteğiyle fire vermedik

Pandemi etkisiyle sıkıntılı bir süreçten geçen ayakkabı sektörü kısıtlamaların kaldırılmasıyla atağa kalktı. Yıllık 2 milyon çift ayakkabı satışı ile AB segmentinde Türkiye
'nin pazar lideri konumunda olan Derimod
, 2022 yılına 1 milyar TL ciro hedefi ile hazırlanıyor. "Biz pandemide ülke olarak fire vermedik" diyen deri sektörünün duayen ismi Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim
, şunları kaydetti: "Hükümetimizin aldığı tedbirler bizleri krize karşı korudu. Bu bizim için çok önemliydi. Özellikle kamu bankaları yanımızda durdu. Bu nedenle fire vermedik. Batıda birçok ülkede gittiğimizde görüyoruz ki mağazaların dörtte biri kapanmış. Bizde böyle bir durum söz konusu değil." 47 yıl önce Türk derisini dünya markası yapma hedefiyle yola çıktığını hatırlatan Zaim, "Bunu başardığımıza inanıyorum, Türkiye'ye gelen her turist buradan bir deri ceket almak istiyor. Şimdi de hayalim Türk ayakkabısını dünya markası yapmak. Bunun için de eksiğimiz yok fazlamız var" diye konuştu. Önümüzdeki yıllar için büyüme hedeflerini düzenledikleri basın toplantısı ile paylaşan Ümit Zaim, Başkan Yardımcıları Sedef Orman
, Murat Zaim
ve Ali Zaim
, sektörün eski parlak günlerine döndüğü mesajını verdiler. Yönetimi ikinci kuşağın üstlendiği şirket, 2021'i 700 milyon TL ciro ile kapatmayı öngörüyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 için tüm planlarını yüzde 25'i e-ticaretten olmak üzere en az 1.3 milyar TL ciro hedefine göre kurguluyor. Ümit Zaim, yeni dönemde yönetimde daha fazla sorumluluk üstlenen ikinci kuşağın, Derimod'u deri cekette olduğu gibi ayakkabıda da dünya markası yapacağına inandığını söyledi.
YÜZDE 90 YURTİÇİ
Başkan Yardımcısı Murat Zaim, 2020 itibarı ile toplam ciro içinde ayakkabının payının yüzde 65'e ulaştığını bildirdi. Başkan Yardımcısı Sedef Orman ise, "2019'da yüzde 6.5 olan toplam ciro içindeki e-ticaretin payını geçen yıl üç kat arttırarak yüzde 20'ye çıkardık. Online satışlarda pandemi döneminde başlayan sıçramanın kalıcı olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Başkan Yardımcısı Ali Zaim de "Tasarıma ve üretime çok ciddi yatırım yapıyoruz. Yedi-sekiz şehirde, 80'e yakın tedarikçimizle ihtiyacımızın yüzde 90'ından fazlasını yurtiçinden karşılıyoruz" şeklinde konuştu.