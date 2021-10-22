Gökte SİHA denizde SİDA! Dünyada ilk ve tek: Yabancı subaylar Türkiye’yi konuştu

"ULAQ'IN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ"



ULAQ SİDA'nın daha gelişmiş versiyonlarının da çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Kertmen, "Savunma Sanayi Başkanlığı ile ULAQ'ın deniz kuvvetlerimize düşük miktardaki seri üretimine başlıyoruz. Bu kapsamda Kasım ayı içinde sözleşme görüşmelerimizi tamamlamayı umut ediyoruz. Akabinde de 1 yıl içinde Deniz Kuvvetlerimize bu sistemimizi teslim etmiş olacağız. Savunma Başkanlığı ile yapılacak bu sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ilk prototipin daha gelişmiş versiyonunu teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu sistemimiz şu anki mevcut prototip ULAQ'a göre iki kat daha faydalı yük taşıyor olacak. Yine 2 kat daha seyir sahasına erişmiş olacağız. Sistemimiz bir yandan Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilirken, bir yandan da yabancı birçok bahriyelilerin görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu sistem dünya üzerinde de silahlı olarak ilk defa geliştirdiği için çok farklı dünya bahriyelilerinden de istekler, farklı talepler geliyor" dedi.