Marmara için sevindirici iki haber! 30 yıl sonra bir ilk...

MÜSİLAJ İHTİMALİ AZ:

Bu kadar çalışmaya rağmen yani devletin bütün kurumları, belediyeler, sizler çalışmasına rağmen bu sene müsilaj oluşabilir mi? Oluşabilir ama şu günkü şartlara bakıldığı zaman hava soğudu , biraz daha az gözüküyor bunun riski... Geçen sene Kasım ayının ortasında Karadeniz'de sıcaklık 20 derecenin üzerindeydi , su sıcaklığı, dolayısıyla oradan gelen su da sıcaktı . Bir an önce deniz suyunun soğuması lazım zaten yeterli bir besin elementi yani azot ve fosfor var. Eğer aynı şartlar oluşursa gene müsilaj oluşur.