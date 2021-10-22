Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi

EYLÜL ayındaki Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısında politika faizini 1 puan indiren Merkez Bankası
, dün de 2 puanlık indirim gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında toplanan PPK, yüzde 18 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'ya indirdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici parasal duruşlarını sürdürdüğü ve varlık alım programlarına devam ettiği kaydedildi.
ENFLASYONDA ARTIŞ GEÇİCİ
Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğu ifade edildi. Merkez Bankası, bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğunun değerlendirildiğine işaret edildi.
KREDİLER DARALIYOR
Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiği vurgulanarak, "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.