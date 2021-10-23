Borsada gong Hedef Holding için çaldı

HedefHolding'in halka arz süreci tamamlandı. 14-15 Ekim'de 1.96 TL fiyattan halka arz edilen holding hisseleri için 6 kat talep toplandı. Halka arzda yaklaşık 122 bin yatırımcı 358 milyon adet talep iletirken, arz büyüklüğü 117.6 milyon TL oldu. Dün hisseler borsada işlem görmeye başladı.Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkiye'nin büyümesinde yeni girişimlerin ve girişimcilerin öneminin gittikçe arttığını vurguladı.Hedef Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de, "Halka arzla özsermayemizi daha da güçlendirerek, yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız" dedi.