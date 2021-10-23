İGA, ArtWist Projesi kapsamında "Atık'tan Heykel" yarışması düzenliyor

Konuya ilişkin "igartwist.com" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, ArtWist Projesi kapsamında, Türkiye'deki üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık-Tasarım bölümlerinde öğrenci, lisans, lisansüstü, sanatta yeterlilik programlarından son 1 yılda mezun olmuş olan veya bu bölümlerin birinde 2021 yılı itibarıyla öğrenim gören yarışmacılara yönelik "Atık'tan Heykel" yarışması düzenliyor.

Proje ile sıfır atık hedefine ulaşmak için "artık malzeme" yönetimi bilincinin geliştirilmesi, dezavantajlı gruplar için sosyal ve ekonomik getirilerin sağlanması, heykel sanatına gönül vermiş sanatçı adaylarının desteklenmesi amaçlanıyor. Sanatçı adayları, atıkları kullanarak oluşturdukları eserlerle yarışmaya katılabilecek.

Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin Türk lirasının verileceği yarışmaya, 5 Kasım'a kadar başvurulabilecek.