Vakıfbank’tan sürdürülebilirlik atağı

Vakıfbank
, sürdürülebilirlik alanında atağa kalktı. 81 ildeki şubelerine 'Sürdürülebilir
Bankacılık' logosunu ulaştırdı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dijitalleşmedeki gibi sürdürülebilirlik alanında da ülkeye model olacak işler yapacaklarını söyledi.
Üstünsalih, "Sürdürülebilirliğin temel ilkeleri 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşüyor. İşimizi hiçbir zaman sadece ticari bir döngüde tanımlamamış, faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel, sosyal etkilerini de her zaman hesaba katmış bir bankayız. Sürdürülebilirliğin tüm dünyada kurumsal düzeyde öne çıkmasıyla birlikte, bankacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uluslararası sürdürülebilirlik standartlarını temel almaya başladık. Sürdürülebilirliği kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik" değerlendirmesini yaptı.
1.5 MİLYAR DOLARLIK KREDİ
Üstünsalih, Aralık 2020 ve Eylül 2021'de Sürdürülebilir Eurobond işlemi yaptıklarını, Nisan 2021'deki sendikasyon yenilemesini de sürdürülebilir sendikasyon olarak gerçekleştirdiklerini, şu anda fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka konumunda bulunduklarını dile getirdi.
Eylül sonu itibarıyla sürdürülebilir tahvil ihraçları için uygun olan yeşil ve sosyal nitelikli kredilerden oluşan kredi portföyünün 1.5 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu bildiren Üstünsalih, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan da kaynak sağladıklarını anlatarak, "Sağladığımız kaynakların yanı sıra finanse ettiğimiz projelerde de sorumlu ve yeşil finansman yaklaşımını benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.
KREDİLERİ HER YIL ARTIRACAĞIZ
Hem bireysel hem de ticari alanda sürdürülebilir ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Üstünsalih, "Böylece bilançomuzun pasifinde olduğu gibi aktifinde de sürdürülebilir temalı kredileri her yıl artırmayı amaçlıyoruz. Kredi tahsis süreçlerinde ise çevresel ve sosyal risklerin ölçülmesi için kurduğumuz özel birimimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. Elektrikli ve hibrit araçlar ile enerji verimliliği yüksek konutlar için avantajlı krediler sunduklarını söyleyen Üstünsalih, ticari işletmeler için Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliği Kredisi ürününü kullandırdıklarını söyledi.