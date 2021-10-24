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Giriş Tarihi: 24.10.2021

274 günlük cruise turu

274 günlük cruise turu
KRUVAZIYER işletmecisi Royal Caribbean, 9 ay (274 gece) sürecek ve dünya genelinde 150 noktayı ziyaret edecek gemi yolculuğunu duyurdu. Ultimate World Cruise, Aralık 2023'te Miami'den denize açılacak ve 7 kıtada 65 ülkeyi ziyaret edecek. Planlanan durakların yaklaşık 57'si kruvaziyer şirketi için de yeni limanlar olacak. Gemi, Grönland'da Qaqortoq bölgesi, Antarktika, Fransız Polinezyası'nda Moorea ve Tahiti adaları ve Japonya'da Okinawa gibi olağandışı yerlerin yanı sıra Rio de Janeiro, Tac Mahal için Hindistan, Çin Seddi için Çin ve Büyük Set Resifi için Avustralya gibi noktaları da ziyaret edecek. 2 bin 490 yolcu kapasiteli Serenade of the Seas gemisinde gerçekleşecek yolculuk için rezervasyonlar dün başladı. İç kabinlerin fiyatı uçuşlar, vergiler ve ücretler dahil 46 bin 409 sterlinden (yaklaşık 610 bin TL) başlarken, süitler 85 bin sterlinin (yaklaşık 1.1 milyon TL) biraz altından satışa sunuldu.

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274 günlük cruise turu
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