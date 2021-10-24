Bu görüntüler ABD’den: Gelen açıklamalar ‘Yok artık’ dedirtti

Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ABD ekonomisinde türbülans yarattı. Ülke tarihinde görülmemiş bir kıtlık sorunuyla mücadele ediyor. Ülkedeki perakendeciler, tedarik zinciri krizinin getirdiği giderek artan çıplak rafları gizlemek için tuhaf yöntemlere başvuruyor.
Alışveriş yapanlar sosyal medyayı son haftalarda süpermarketler ve büyük mağazalardaki çıplak rafların görüntüleriyle doldurdu. Durum kötüleştikçe mağazalar rafların boşluğunu tam anlamıyla kapatmaya çalıştı.
BOŞ RAFLARA KOYULAR RENKLİ SANDALYELER SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Sosyal medyada yayınlanan tuhaf bir videoda, bir mağazada boş raflar boyunca çok sayıda renkli katlanır çim sandalye görülüyor. Videoyu paylaşan bir Twitter kullanıcısı "uçurumun kenarındayız" yazdı.
Bir diğeri, "Venezüela'da bu tür şeylerin olduğunu izledim. Venezuela'nın bir zamanlar yaptığı seçimlerin aynısını yapmaya başladılar ve bunun Venezüela'yı nereye götürdüğünü biliyoruz. ABD de farklı görünmüyor." diye yazdı.
Bir başka kişi, "Küba hükümetinin ürün eksikliğini gizlemek için yaptığı da tam olarak bu. Bu, ABD'de asla görmeyi beklemediğim bir şeydi." dedi.
Bu gecikmelere bir de kamyon şoförü eksikliği eklendi ve çığ gibi büyüyen bir konteyner yoğunluğuna yol açtı. Bazı kamyoncular da liman vinci operatörlerini tembellikle suçladı.
Bir kamyon şoförü The Washington Examiner'a bazen bir konteyner almanın dört saat sürdüğünü anlattı ve "15 yıldır bu işi yapıyorum, daha yavaş çalıştıklarını hiç görmedim" dedi.
Krizin ülke ekonomisini ve tatil alışveriş sezonunu tehdit edebileceğine dair artan endişelerin ortasında, ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta sorunu çözmek için bir dizi önlem açıkladı.
ABD BAŞKANI JOE BIDEN: OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYORUZ
Bunların arasında Los Angeles Limanı'nda 7/24 çalışma, kamyon şoförlerinin sayısını artırma çabaları ve Walmart, FedEx, UPS ve Target gibi özel şirketlerin yoğun olmayan taşımacılığı artırma taahhütleri yer aldı.
Biden, ilave liman saatleri hakkında "Bugünkü duyuru oyunun kurallarını değiştirme potansiyeline sahip" dedi, ancak "tüm bu mallar kendi kendine hareket etmeyecek" diye de uyardı.
BEYAZ SARAY SEKRETERİ MUHABİRLE DALGA GEÇTİ
Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki bu haftanın başlarında ABD'li tüketicilerin karşı karşıya olduğu sorunlara değindi.
Bir muhabir, "2020 Mart'ında Covid'in dünya çapında tedarik zincirleri vuracağı uğradığı açıktı. İnsanlar bulaşık makinelerini, mobilyaları ve koşu bantlarını zamanında teslim alamıyorlardı, diğer tüketim ihtiyaçlarından bahsetmiyorum bile…" deyince Psaki alaycı bir şekilde, "Gecikmiş koşu bandının trajedisi" yanıtını verdi.
Yönetimin yavaş hareket ettiği eleştirilerini reddeden Psaki, "Bence burada anlaşılması gereken en önemli şey, tedarik zincirini etkileyen birden fazla sorun olduğudur" dedi ve devam etti:
"Ve bunun bir kısmı, ekonominin yeniden canlanmasıyla, daha fazla insanın daha fazla mal satın almak için yüksek gelire sahip olması. Daha fazla insan daha fazla mal satın alıyor. İnsanlar ayrıca mağazalara girmekten çok internetten alışverişe başladılar. Bu da hacmi etkiliyor."
Cumhuriyetçiler ise krizi Biden yönetimine saldırmak için kullandılar. Salı günü, eski Başkan Donald Trump'ın müttefiki olan Florida Valisi Ron DeSantis, tıkanıklığı hafifletmek için daha fazla geminin Florida limanlarına yönlendirilebileceğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan DeSantis, "Limanlarımız günün her saatinde çalışmaya alışkın" dedi ve şöyle devam etti: "Limanlarımız, Amerikalı aileler, çiftçiler ve işletmeler için kargo taşımaya alışkınlar ve ülkenin diğer bölgelerinde gördüğünüz bazı sorunlar için kapasitemiz göz önüne alındığında, bunun harika bir çözüm olduğunu düşünüyoruz."
ULAŞTIRMA BAKANI BUTTIGIEG'İN AÇIKLAMALARI 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ
Pazar günü Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, tedarik zincirinin yalnızca Biden'ın başarılı ekonomik politikaları nedeniyle yoğun olduğunu söyledi.
BUTTIGIEG: BIDEN EKONOMİYİ DÜZELTTİĞİ İÇİN RAFLAR BOŞ KALDI
Buttigieg CNN'e verdiği demeçte, "Talep arttı çünkü gelir arttı, çünkü Başkan bu ekonomiyi korkunç bir durgunluğun pençesinden başarıyla çıkardı" diye konuştu.
"Tatillerbu yıl çok daha iyi olacak. Çünkü bir yıl önce şimdi iş sahibi olan milyonlarca Amerikalı, yoksulluğa doğru sürükleniyordu. Ve bir yıl önce birçoğumuz sevdiklerimizle ancak ekran başında buluşuyorduk."
Ancak Buttigieg, Biden yönetiminin ülkenin aşırı yüklenmiş limanları, demiryolları ve yollarındaki tıkanıklığı hafifletme çabalarına rağmen tedarik zinciri sıkıntılarının gelecek yıla sarkabileceği konusunda uyardı.