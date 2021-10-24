Körfez’den Türkiye iştahı

Pandeminin ardından Batı
'nın üretim üssü konumunu güçlendiren Türkiye'ye Körfez ülkelerinin ilgisi arttı. İstanbul
merkezli yatırım danışmanlık firması Capital Compass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzat
Dajani, Katar
, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Suudi Arabistan
'dan yatırım iştahı olduğunu söyledi.
6-7 PROJE İÇİN ÇALIŞIYOR
Dajani, "Katar doğal bir yatırımcı konumunda. Gayrimenkullere ve diğer varlıklara ciddi para yatırıyorlar. Ardından da Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Bu iki ülkeyi Körfez'deki diğer yatırımcı topluluklarından önde görüyorum. Suudi Arabistan'da da büyük yatırımcılar ve büyük bir yatırım iştahı var" dedi. Turizm ve hizmet sektörlerinde doğrudan satın almalar olabileceğini söyleyen Dajani, endüstri ve teknolojide ise daha çok ortaklıklar görülebileceğini kaydetti. Dünyada üretim ve lojistikte global sorunlar olduğunu, Türkiye'nin konumu, iş yapma olanakları, yetişmiş insan gücü ve döviz kuru nedeniyle yabancı yatırımcılara ciddi avantajlar sunduğunu aktaran Dajani, "Türkiye'yi yukarı yönlü gidecek bir boğa piyasası olarak görüyorum. Gayrimenkul, finansal teknolojiler, bilgi teknolojileri, tarım, üretim, sanayi, sağlık, eğitim, bankacılık ve finans başta olmak üzere birçok sektöre yönelik yabancı ilgisi hayli yüksek. 6-7 önemli proje üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Kendilerinin ağırlıklı olarak orta ve büyük ölçekli şirketlerle ilgilendiklerini söyleyen Dajani, "Teknolojide farklı bir durum söz konusu. Burada start-uplar, KOBİ'ler çok heyecan verici" diye konuştu. Özel sermaye fonlarında geçen yıl pandemi sırasında tarihte görülmemiş büyüklükte trilyonlarca dolar para biriktirdiğini söyleyen Dajani, "Global olarak dünyada bugün büyük bir varlık ve sermaye var. Bunların hepsi kendisine doğru fırsatlar arıyor. Gelişen piyasalarla gelişmiş piyasalar arasında duran Türkiye burada öne çıkıyor. Bu sermayeyi Türkiye'ye yönlendirme fırsatımız var. Bizim rolümüz de bu. Ciddi bir sermayeyi Türkiye'ye getirmek istiyoruz" dedi.
BÜYÜK FIRSATLAR VAR
Yatırımcıların Türkiye'nin geleceğini anlamaları için geçmişine bakmalarının yeterli olduğunu söyleyen Dajani, bu konuda ülke büyümesini örnek gösterdi: "2001-2002'de Türkiye'nin milli geliri 200 milyar dolardı. 2013'te bu rakam 1 trilyona yaklaştı. Yani ülke 11 yılda yüzde 450 büyüdü. Bu potansiyelin çok büyük olduğunu gösteriyor. Gelecekteki olanaklar çok büyük. Ülkede büyük yatırım fırsatları var. Sadece Körfez için değil bütün yatırımcılar için cazip. Türkiye yatırımcıların doğal bir hedefi konumunda."