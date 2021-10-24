Körfez’den Türkiye iştahı

Giriş Tarihi: 24.10.2021

Pandemide üretim ve lojistik avantajıyla öne çıkan Türkiye, yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Türkiye’yi yukarı gidecek bir boğa piyasası olarak gördüğünü söyleyen Capital Compass’ın kurucularından Dajani, “Körfez yatırımcısında büyük bir iştah var” dedi