Tokat’ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

İlçenin önemli tarım ürünlerinden patates bu yıl bin dekarlık alanda ekildi, yaklaşık 4 bin ton ürün alındı. Bölge çiftçisi tarafından patatesin kilogramı ortalama 3 liradan satılıyor.

Artova İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine, ilçelerinin meşhur tarım ürününün patates olduğunu söyledi.

Türk, "Patatesi az sayıda çiftçimiz ekiyor ama kaliteli ekiyor. Artova patatesinin kızartması, haşlaması, özellikle kuzinede haşlaması çok meşhurdur." dedi.

Üreticilere tohum desteği sağladıklarını anlatan Türk, gelecek yıllarda patates üreticisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Satış konusunda herhangi bir sıkıntısı yaşamadıklarını vurgulayan Türk, "Artova patatesinin coğrafi işareti olmasa da coğrafi işaretli gibi elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz çünkü toplum tarafından kabul edilmiş tadı, lezzeti ve pişmesi var. Artova patatesi deyince satılmama durumu yok." ifadelerini kullandı.

Patates üreticisi Hasan Kaya Erözdemir de bu yıl verimin kuraklığa rağmen iyi olduğunu dile getirdi.

Yedi dönüm civarındaki arazisine patates ektiğini belirten Erözdemir, "Dönüme yaklaşık 4 ton ve üzeri verim bekliyorum. Satış fiyatımız iyi. Bu sene kilosunu 3 liradan satıyorum. Bu da bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Artova bölgesinde işçi bulamadıklarını, çalışanların Niksar ve Turhal bölgesinden geldiğine dikkati çeken Erözdemir, "Patates hasadında çalışana günlük 100 lira veriyoruz ama işçi bulamıyoruz." dedi.