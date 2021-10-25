6.7 milyon konut yenilenecek

Daha güvenli, daha modern şehirler ortaya koymak, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kentsel dönüşümle; özgün kimliğini koruyan, deprem ve afetlere hazırlıklı, estetik ve çevre dostu dönüşüm anlayışıyla zayıf ve dayanıksız olan bağımsız birimlerin dönüşümü gerçekleştirilirken vatandaşa da destekler devam edecek. Kentsel dönüşüm kapsamında bu yıl kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu.
İKİ YILDA 540 BİN KONUT
2022-2024 bütçe döneminde bu sayı 540 bine ulaşacak. Dört yıllık dönemde kentsel dönüşüm kapsamında 680 bin hak sahibine yapılacak kira yardımı 3.8 milyar lirayı bulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, kentsel dönüşüm kapsamında 1.5 milyon konutun, yirmi yıllık dönemde de 6.7 milyon konutun yenilenmesini hedeflediklerini açıkladı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmasını bütün il ve ilçe belediyelerinden talep edildiğini anımsatarak, "Yaklaşık 1 milyon 400 bin adet birimin yenilenmesine yönelik tasfiye, yakım, yapım faaliyetleri parsel bazında veya etaplar dâhilinde devam ediyor. Ayrıca afet bilinç düzeyinin artırılması, kentsel dönüşüm uygulamalarına katılım sağlanmasına yönelik duyuru, bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor. Yeni riskli alanların ilanıyla rezerv yapı alanlarının belirlenmesi sürecinde yapılan bu tespitler dikkate alınıyor. Risk unsurları üzerinden yapılan araştırma ve tespitlere göre ülkemizde yenilenmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin adet olduğu öngörülüyor" dedi. Bakan Kurum, geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında Elazığ
'a 77 milyon lira, Malatya
'ya 5 milyon lira, İzmir
'e 15 milyon lira kira yardımı yapıldığını ifade etti.
GAZİ VE ŞEHİT YAKININA EV
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2022 bütçesine göre, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın sonuna kadar 800 milyon lira, gelecek yıl 900 milyon lira, 2023- 2024 döneminde de 2.1 milyar lira kira yardımı yapılacak. Önceki yıl da yapılan kira yardımı miktarı 642 milyon liraya ulaşmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan faiz sübvansiyonu bu yıl 36 milyon liraya yaklaşırken, üç yıllık dönemde 155 milyon lirayı bulacak. Şehit yakını ve gazileri konut sahibi yapmak amacıyla TOKİ
tarafından faiz desteği sağlanacak. Üç yıllık dönemde 5 bine yakın şehit yakını, gaziye faiz desteği verilecek.
KONUT İÇİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK
2021
Yılı Programı'na göre yeni dönemde vatandaşların taleplerine, ihtiyaçlarına uygun konut ve çevreleri tasarlanacak. Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konutlar inşa edilecek. Yaşlıların karşılaşabileceği düşme ve kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içi ve çevreye yönelik düzenlemeler yapılacak.