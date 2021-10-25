6.7 milyon konut yenilenecek

Giriş Tarihi: 25.10.2021

Kentsel dönüşümde 1.5 milyon konutun, yirmi yıllık dönemde ise 6.7 milyon konutun yenilenmesini hedefleniyor. Dört yılda dönüşüm kapsamında 3.8 milyar lira kira yardımı yapılacak