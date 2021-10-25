Borsada Karadeniz Fırtınası

Merkez
Bankası'nın faiz indirim kararının ardından yabancı ilgisinin artması Borsa İstanbul'da endeksin 1.439 puanla 7 ayın en yüksek kapanışını yapmasını sağladı. BIST-100 Endeksi geçen hafta yüzde 5 yükseldi. Borsa İstanbul bu süreçte dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası oldu. Endeks aynı zamanda yılbaşından bu yana getiride de pozitif bölgeye geçti. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından iki günde 1 milyar liraya yakın yabancı girişi olduğu tahmin ediliyor.
TRABZONSPOR FARK ATTI
Borsada ibre yukarı dönerken, spor hisselerindeki hareket dikkat çekici boyuta ulaştı. Süper Lig
'de geçen hafta Fenerbahçe
'yi yenerek liderliği ele geçiren, cumartesi günü de Göztepe
deplasmanını kayıpsız geçen Trabzonspor
, taraftarını sevince boğarken, yatırımcısını da ihya etti. Trabzonspor son 1 haftada yüzde 28 ile borsada en fazla değer kazanan dördüncü hisse oldu. Galatasaray
yüzde 1.5, Fenerbahçe yüzde 0.71 yükselirken, Beşiktaş
yüzde 3 düştü.
CİMBOM'U SOLLADI
Trabzonspor hisseleri son 3 ayda yüzde 35.7 yükselirken, bu dönemde Fenerbahçe yüzde 14.1, Galatasaray yüzde 8.6, Beşiktaş yüzde 5 değer kaybetti. Trabzonspor'un yüzde 120 yükseldiği son 6 ayda, Beşiktaş yüzde 33.5 değer kaybetti. Trabzonspor'un piyasa değeri, hissedeki yükselişle birlikte 2 milyar liranın üstüne çıkarak Galatasaray'ı geçti. Galatasaray'ın değeri 1.8, Beşiktaş'ın 1.4, Fenerbahçe'nin ise 3.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Trabzonspor hisseleri Ali Ağaoğlu
'nun başkanlığa seçildiği 8 Nisan 2018'den bu yana yüzde 220 yükseldi. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 88, Beşiktaş yüzde 61, Galatasaray yüzde 41 değer kazandı