Çekya’dan Yüce’ye madalya

ÇEKYA Dışişleri Bakanlığı tarafından "Diplomasiye Üstün Katkı Madalyası'na" layık görülen Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce
'ye madalyası İstanbul
'da düzenlenen bir törenle takdim edildi. Yüce'ye madalyası Çekya İstanbul
Başkonsolosu Jiri Cistecky
tarafından sunuldu. Törende bir konuşma yapan Yüce, "Çekya markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü 32 yıldır sürdürüyoruz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin yanı sıra karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayanan bir iş birliği mevcuttur. Bu yönde 2018'de iki ülke arasında; kültür, sanat, spor alanında iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçlayan Türk-Çek Dostluk Derneği'nin temellerini attık" dedi.