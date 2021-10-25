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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:11

Hain tuzakları kurulmadan yıkıyor! Her bir gübre tanesi devletin kayıtlarında

BETÜL USTA BETÜL USTA
Hain tuzakları kurulmadan yıkıyor! Her bir gübre tanesi devletin kayıtlarında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıl önce müjde olarak duyurduğu Gübre Takip Sistemi(GTS)ile eli kanlı terör örgütünün hain tuzakları kurulmadan önleniyor. Her bir gübre tanesinin kayıt altına alınması ile El Yapımı Patlayıcı(EYP) üretimi için gerekli olan gübreye teröristlerce ulaşılmasının önüne geçiliyor.

GTS ile aynı zamanda devletin milyarlarca lirasını çalan gübre lobisine darbe indirilirken, sistemin işlemesinin gübre fiyatlarını artırdığına yönelik asılsız iddialar ortaya atılıyor. GTS ile 5 milyon ton kayıt dışı gübrenin önüne geçildi. Sistemden elde edilen verilere göre satın alınan gübreler en çok pamuk, mısır ve buğday yetiştiriciliği için kullanıldı.

Kadınların gübre satın alma oranı dikkat çekerken, 2020 yılında 172 bin 953 kadının gübre satın aldığı bilgisine ulaşıldı. Gübre tedarikinde Diyarbakır Bismil'deki kadın çiftçiler en ön sırada yer aldı.

5 MİLYON TON KAYIT DIŞI GÜBRE ÖNLENDİ

GTS ile 5 milyon ton kayıt dışı gübrenin önüne geçilerek, gübre lobilerinin cebine giren milyarlarca TL devletin kasasında kaldı. Çiftçileri de fazla ve sahte gübre kullanmaktan koruyan ve ne kadar gübre kullanılması gerektiği konusunda yönlendirme yapan sistem, devletin parasını korudu, çiftçinin parasını da çaldırmadı. GTS'nin bir diğer faydası da sahte gübre satışının önüne geçilmesi oldu.

Ülke genelindeki her bir gübre DNA Barkod yöntemiyle şifrelendiği için çiftçi alacağı gübrenin gerçek gübre olup olmadığını tespit edebiliyor. Bu durum piyasada sahte gübre ile üretilmiş sağlıksız ürünlerin bulunmasını da önlüyor.

Başkan Erdoğan GTS sistemini şu sözlerle duyurmuştu:

Geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde azot ve nitrat içeren gübrelerin üretiminden kullanımına kadar tüm aşamalarını güvenli hale getirdik. Artık hiç kimse çiftçilerimize topraklarının bereketini artırsın diye verdiğimiz gübreyi alıp da bomba yapımında kullanamayacak.

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Hain tuzakları kurulmadan yıkıyor! Her bir gübre tanesi devletin kayıtlarında
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