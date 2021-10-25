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Giriş Tarihi: 25.10.2021

İnşaat sektöründen 300 bin istihdam

İnşaat sektöründen 300 bin istihdam
TÜRK müteahhitlerinin yurt dışında yılın 9 ayında üstlendiği 167 yeni projenin toplam tutarı 17.7 milyar dolar oldu. Türkiye Müteahhitler Birliği, hazırladığı raporda inşaat sektöründe ertelenmiş yatırımların sınırlı da olsa hayata geçmeye başladığına dikkati çekerek, inşaat sektörünün, 8 ayda 300 bin kişiye iş kapısı açtığını da vurguladı. Yılın ikinci çeyreğinde yatırımlarda izlenen göreli iyileşmenin sürmesinin sektör için önemli olduğunun belirtildiği raporda, sektörde istihdam edilen kişi sayısının 2020'de ortalama 1.5 milyon dolayında iken ağustos ayı itibarıyla bu sayının 1.8 milyon olduğu kaydedildi. Raporda, bu yılın ilk iki çeyreğinde yatırımların, sırasıyla yüzde 12.4 ve yüzde 20.3 arttığı kaydedildi.
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İnşaat sektöründen 300 bin istihdam
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