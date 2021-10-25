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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Katılım sigortacılığına dört şirket geliyor

Katılım sigortacılığına dört şirket geliyor
SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, katılım sigortası sunan şirketlerin yanı sıra yerli ve yabancı gruplardan yeni katılım şirketi kuruluş başvuruları almaya başladıklarını belirterek, "2022'de yeni katılım şirketlerimizi peyderpey duymaya başlayacaksınız. Pencere usulüyle faaliyet gösteren dört şirketin katılım esaslı sigorta şirketi kurma yönündeki ruhsat çalışmaları ile ilgili süreç başladı ve devam ediyor" dedi. Gürsoy, "Faize duyarlı vatandaşlarımızı sigorta güvencesi ile tanıştırmak bizim için önemli bir gelişim alanı. Bu yönde de ilginin her geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
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Katılım sigortacılığına dört şirket geliyor
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