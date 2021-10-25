Otonom sürüşe büyük ödül

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB) tarafından düzenlenen 10'uncu Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması sonuçlandı. Bu yıl "Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler" teması ile düzenlenen yarışmada, 383 proje arasından birinciliğe Steer-By-Wire projesiyle Technische Hochschule Ingolstadt
'ta eğitim gören Can Acar
layık görüldü. Toplam 140 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Steer-By-Wire projesi, Türkiye
'de ilk kez otonom sürüşü gerçek kılarak sürücüyü yolcuya dönüştürecek olan sürüş sistemini geliştirdi.