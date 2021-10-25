Son dakika haberi: Halkbank’tan kredi faiz indirimi açıklaması

Son dakika haberi... Halkbank'tan yapılan resmi açıklamaya göre; Kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı...
Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son dakika kredi faiz oranları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.37
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.37
Taşıt kredisi: 1.50
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58
GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.62