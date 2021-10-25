Son dakika haberi: Halkbank’tan kredi faiz indirimi açıklaması

Son dakika haberi... Halkbank'tan yapılan resmi açıklamaya göre; Kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı...

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son dakika kredi faiz oranları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37