Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:26 Son Güncelleme: 25.10.2021 10:06

Son dakika haberi: Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması

Son dakika haberi: Halkbank’tan kredi faiz indirimi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Bu kapsamda; Halkbank'ın kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdüğü iddia edilmişti. Halkbank'tan yapılan resmi açıklamaya göre; Kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Son dakika haberi... Halkbank'tan yapılan resmi açıklamaya göre; Kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı...

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son dakika kredi faiz oranları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.74

Konut kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.62

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA