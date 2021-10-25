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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:26 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:02

Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Buna göre; Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. İşte son dakika kredi faiz oranları haberinin detayları...

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı. Gelen yeni bilgilere göre; Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

3 KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredi faiz oranları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.74

Konut kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.62

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19

Konut kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.54

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.55

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Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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