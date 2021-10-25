TOKİ 5 bin şehit yakını ve gaziyi ev sahibi yapacak! 6.7 milyon konut yenilenecek





5 BİN ŞEHİT YAKINI, GAZİYE KONUT



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 bütçesine göre, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın sonuna kadar 800 milyon lira, gelecek yıl 900 milyon lira, 2023-2024 döneminde de 2.1 milyar lira kira yardımı yapılacak. Önceki yıl da yapılan kira yardımı miktarı 642 milyon liraya ulaşmıştı.