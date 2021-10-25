Türkiye devlerin üretim üssü oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın önceki gün açılışını gerçekleştirdiği beyaz eşya fabrikası bir kez daha dünya devlerinin Türk ekonomisine olan güvenini gösterdi. Eskişehir
'de 40 milyon euro yatırımla beyaz eşya fabrikası kuran Haier, yılda 1.5 milyon beyaz eşya üretmeyi hedefliyor. 900 kişiye istihdam sağlayan fabrika yılda 1 milyon bulaşık makinası da üretecek. Haier'in Avrupa
CEO'su Yannick Fierling
, Eskişehir'deki fabrikada düzenlenen basın toplantısında, kurulan fabrikanın Avrupa'daki en büyük fabrika olmasını istediklerini vurguladı. Türkiye
'nin Çin
'den sonra dünyada tedarik konusunda en büyük ikinci ülke olduğunu dile getiren Fierling, genç bir şirket olan Haier'in dünyada beyaz eşyada birinci sırada geldiğini bildirdi. Dünyada Candy, Hoover ve Haier markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Fierling, Candy ve Hoover markasıyla Türkiye piyasasında bulunduklarını ancak Haier marka ürünlerin 2022'de Türkiye'de satışa sunulmasını planladıklarını kaydetti. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle zor geçtiğini anımsatan Fierling, pandemiye rağmen Avrupa'da yüzde 20'nin üzerinde büyüdüklerini, müşterilerini ve çalışanlarını korumaya devam ettiklerini dile getirdi. Haier Europe Üretim Direktörü Mehmet Ali Karasu
da Eskişehir'deki fabrikanın 44 bin metrekare kapalı alanının bulunduğuna işaret ederek, "40 milyon euroluk yatırımla kurulan fabrikamızda, yıllık 1.5 milyon üretim yapacağız. 900 kişinin çalışacağı fabrikada, kurutma makinası üretimi yapılacak. Yan tarafta inşaat çalışmaları süren fabrikanın da 35 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Yıllık 1 milyon bulaşık makinasının üretileceği, 45 milyon euro yatırımla faaliyete geçecek farikada, 700 çalışan olacak" dedi. Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz
, "Türkiye'de kurutma makinalarının henüz evlere çok fazla girmedi. Türkiye pazarında özellikle kurutma makinaları konusunda büyümeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.