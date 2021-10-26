Bursa’da gönüller fethedildi

Turkuvaz Medya
'nın amiral gemisi SABAH
, 'İl Buluşmaları' etkinliğini aralıksız sürdürüyor. SABAH'ın dev yazar kadrosunun 18'inci durağı sanayi, ticaret, turizm ve öğrenci şehri Bursa
oldu. Türkiye'nin 4'üncü büyükşehri olan Bursa, yaptığı altyapı yatırımlarının yanı sıra son dönemde sosyal belediyecilik düsturuyla hizmet ederek dikkatleri üzerine topladı. Tüm dünyayı sarsan küresel salgın Kovid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara, sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm üretmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyesi
, zorlu geçen bu dönemde hem ihtiyaç sahibi ailelere destek olurken hem de şehir esnafına nefes aldırdı. Yaklaşık 75 bin ihtiyaç sahibi aileye verdiği 'Kart16' ile aylık nakit desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kartla alışveriş için de halkı şehir esnafına yönlendirdi. Böylece şehirde bulunan ve pandemi nedeniyle zor duruma düşen bakkaldan, konfeksiyona, kırtasiyeden elektronik eşya satıcısına kadar yaklaşık 100 bin esnafa nefes aldırdı. Bu dönemde yaklaşık 13 milyon TL'lik sıcak parayı ihtiyaç sahibi aileler aracılığıyla esnafa ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşa hem de esnafa can suyu oldu.
ÇÖZÜM ODAKLI İLERLEDİK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bursa'da ağırladığı SABAH yazarlarına şehirde hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul
'da hayata geçirdiği 'Gönül Belediyeciliği'ni Bursa'da örnek aldıklarını belirten Aktaş, "Dolayısıyla A'dan Z'ye çocuğu, kadını, engellisi, sokak hayvanları ile şehirdeki tüm değerleri dikkate alarak projeler uyguluyoruz" dedi. Son 1.5 yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Aktaş, "Bu durumda büyükşehir belediyesi olarak çözüm odaklı ilerlememiz gerekiyor dedik ve hemen harekete geçtik. İnsanların önüne erzak paketi bırakmak yerine istediğini alabileceği ortamı sağlamak için yaklaşık 75 bin ihtiyaç sahibi aileye 'Kart16' adını verdiğimiz alışveriş kartı dağıttık. İçine para yükledik ve ihtiyaç sahibi aileler istediklerini bu kartlarla satın aldılar. Bu kartlarla şehre 12-13 milyon TL sıcak parayı şehir ekonomisine akıtmış olduk. İhtiyaç sahibi ailelere verilen kartlarla yapılan alışveriş pandemi nedeniyle zor durumda kalan konfeksiyon, ayakkabı mağazaları, kırtasiye, bakkal gibi esnafımıza da can suyu oldu" diye konuştu.
KIRA DESTEĞİ
Şehrin eksik kalan bölgelerine dokunduklarını anlatan Aktaş, "Sorunu tespit edip ona göre çözüm ürettik. Mesela kira desteği verdik. Bizim aylık 6 milyon TL civarında kira gelirimiz vardı. Meclis kararıyla bazılarından hiç kira almadık bazılarına yüzde 50 indirim verdik" ifadelerini kullandı.
TARIMDA TOPRAK ANALİZİ YAPILDI, KALİTE ARTTI
Bursa'da ekonominin üç ayağı olduğunu anlatan Başkan Alinur Aktaş, "Sanayi, turizm ve tarım... Rakamsal olarak baktığımızda sanayi bariz bir şekilde önde. 18 tane OSB var. Bu yıl sonunda 16.5-17 milyar dolar civarında buradan ihracat gerçekleşecek" dedi. Tarımda ciddi bir potansiyelin bulunduğunu anlatan Aktaş, "Büyükşehir belediyesi olarak toprak analizleri yaptık. Burada ne yetişir inceledik. Bazı bölgelerimizde ahududu, yaban mersini gibi üzümsü meyvelerle alakalı ciddi bir potansiyelimiz var. Köylerimizde buğdayın atası olarak bilinir siyez buğdayı yetişebiliyor. Analizin ardından çiftçimize fide fidanlarını yüzde 50'sini hibe ettik. Kalan yüzde 50'sini de 1 yıl ya da 2 yıl vadeli olmak kaydıyla verdik. Bunların bakım ve eğitim süreçlerine de yardımcı oluyoruz. Bu sağladığımız desteklerle 2019'da 274 milyon dolar tarım ihracatı yapan Bursa, 2020'de 352 milyon dolar tarım ihracatı yaptı. Bu potansiyel giderek yukarı doğru gidiyor" şeklinde konuştu. Tarım için altyapı yatırımlarını da hızlandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, şöyle devam etti: "Soğuk hava depo yatırımları yapıyoruz. Çünkü üzümsü meyvelerin depolarda muhafaza edilmesi lazım. Bu iş bir bütün neticesinde. Siz işinizi çok iyi yapabilirsiniz ama muhafaza edeceğiniz ortamları da sağlamanız lazım. Bizim Tarım A.Ş. sadece tarımı daha iyi noktaya taşımak için çalışıyor. Burada 140 çalışanımız bulunuyor. Aynı şirket şehrin bütün yeşil alan bakımlarını yapıyor. Biz bunu müteahhitler kanalıyla değil kendi imkânlarımızda yapıyoruz. Ve bundan yıllık 24-25 milyon TL kazancımız oluyor."
İNGİLTERE'DEN 25 MİLYON TL HİBE
Bursa'da 17 ilçe ve 1.058 mahallenin olduğunu anlatan Aktaş, altyapı yatırımlarının da aralıksız sürdüğünü kaydetti. Aktaş, "Gerek ileri biyoloji arıtma tesisi gerekse çıkan çamurun enerjiye dönüştürülmesinde ciddi projeleri hayata geçirdik. Bunları yaparken de belediye kaynaklarını en iyi koşullarda kullanıyoruz. Farklı kredi kaynaklarını ve yurtdışı menşeli hibe fonlarını da takip ediyoruz. Örneğin akıllı şehircilik programı kapsamında 25 milyon TL kapsamında İngiltere'den hibe aldık" dedi.
ÇÖPTEN PARA KAZANIYORUZ
"Çöpü bertaraf etmek için bile para harcadığımız bir dönemde Bursa Belediyesi olarak çöpten para kazanıyoruz" diyen Başkan Aktaş, şöyle devam etti: "Bu yatırımların bazılarını kendi kaynaklarımızla bazılarını da yap-işlet-devret ile yaptırıyoruz. 12-13 yıl sonra tesis tamamen bizim olacak."
Dilek GÜNGÖR
Sosyal belediyecilik...
SABAH'ın geleneksel hale gelen 'İl Buluşmaları' için Bursa'dayız. Osmanlı'nın beylikten devlete geçişin filizlerinin yeşerdiği ilk başkent olan Bursa, tarihi de kültürü de gastronomiyi de sanatı da turizmi de tarımı da sanayiyi de aynı anda yaşayabileceğiniz ender şehirlerden biri... Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte kent başka bir kimlik
daha kazanmış... Toplumun yapısını ve önceliklerini iyi tanıyan Aktaş ve ekibi, 'sosyal belediyecilik' anlayışını belediyenin mottosu haline getirmiş... Kamusal harcamaları sağlık, eğitim, kültür gibi faaliyetlere yönlendiren, istihdam sorununun çözümüne yönelik politikalar geliştiren,
muhtaç durumda bulunan insanları maddi açıdan destekleyen projelerle ön plana çıkmış... Kovid salgınında ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtan belediye, öğrencilere bilgisayar desteği sağlamış... Esnafın kiralarını ya indirmiş ya da hiç almamış.
.. Elbirliğiyle salgının etkilerini azaltma yoluna gitmiş... Kart 16 uygulamasıyla ihtiyaç sahibi 75 bin aileye temel ihtiyaçları için destek veriliyor... En son üniversite şehri Bursa'da öğrencilerin yurt sorununa el atılmış
... Alinur Aktaş hem öğrencilere yurt için garanti veriyor hem de ev kiralayanların su faturalarında yüzde 50 indirim yapıyor... Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) aracılığıyla 2 ayda yaklaşık 1.000 kişi iş sahibi yapılmış
... Kooperatifler yoluyla kadınlara gelir kapısı açmış...Üstelik, bunları yaparken kentin diğer projeleri de aksatılmamış... Kent içi ulaşım sistemine yatırımlar da kentsel dönüşüm projeleri de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar da tam gaz sürüyor... Başkan Alinur Aktaş'ı sosyal devletin yükünü alarak
yerelde görevini yerine getirdiği ve halkın sorunlarını iyi analiz edip, çözümünü de merkeze götürmeden ürettiği için kutlamak gerekir.
Ekrem KIZILTAŞ
Bursa; daha yeşil, daha güzel...
Nüfus olarak ülkemizin 4. büyük şehri olan Bursa, otomobil, otobüs ve otomotiv yan sanayii fabrikaları ile -Yavuz Donat'ın deyimiyle-, "Türkiye'nin Detroit'i" iken, gıda, tarım ve hayvancılıkta da güreşiyor. Üç sene önceki Sabah İl Buluşması'nda daha çok şehrin sanayide aldığı mesafelere şahitlik ettiğimiz Bursa'da, bu defa bilim, tarih, ve kültür-sanat ağırlıklı bir gezi yaptık.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın adaylığında verdiği bütün sözleri yerine getirdiği, ilk tespitlerimizden. Bütün dikkatini Bursa ve Bursalılara hizmete yoğunlaştıran Başkan Alinur Aktaş, vaat ettikleri ile kalmayıp, her türlü hizmete ağırlık vermiş.
Gezideki ilk uğrak yerimiz olan İznik'in dünya açısından önemli olan tarihi değerlerini ortaya çıkaran çalışmalar, bu ilçemizin yakında turist akınına uğrayabileceğinin müjdecisi.
Bursa'da ziyaret ettiğimiz GUHEM, yani Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin görüp de, 'keşke her ilde olsa' dememek mümkün değil. Alanında Avrupa'nın en büyüğü olup dünyanın ilk 5'i arasında yer alan GUHEM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliği ile gerçekleştirilmiş. 13.000 metrekarelik alanda hizmet veren ve yüksek teknolojik araştırmaları yapmayı hedefleyen genç nesiller yetiştirilerek, yerli-milli teknolojilerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını
hedefleyen GUHEM'i anlatmak zor. Ama mutlaka görülmesi gerek...
Kitapseverlerin herhalde iyi tanıdıkları BKM kitap'a yaptığımız ziyaret de şaşırtıcıydı. Yaklaşık 40 yıl önce başlayan bir yolculuğun kitapevi büyüklüğü açısından Bursa, Türkiye hatta Avrupa açısından ilk sıralara ulaştırılması, oldukça etkileyici. Bursa'ya yeni yollar ve köprüler kazandırma
yanında mevcutları genişleten ve bu arada toplu ulaşıma da ağırlık veren Alinur Aktaş'ın öncelikleri arasında belli ki trafik var. 'Akıllı kavşaklar' da bunun göstergelerinden. 10 bin muhtaç ailenin ihtiyaçlarının karşılandığı Kart 16 uygulaması bunlardan birisi. Salgında 150 bin gıda paketi ve öğrencilere bilgisayarlar dağıtılmış. 20 bin ailenin elektrik, su ve internet faturaları ödenmiş.
Riskli 70 bin konutun tespit edildiği kentte çarpık yapılaşmanın azaltılıp
daha çok yeşil alan sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Ama belki de en önemlisi, Alinur Aktaş'ın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde görüntü kirliliği oluşturan yapıları yıkarak Tarihi bölgenin tamamen yeşil alan ve meydan olmasını hedeflediği proje. Bursa; daha gelişmiş, daha yeşil ve daha güzel...