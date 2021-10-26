Esnaf, çiftçi, sanayici, işveren, yatırımcıya destek

Yatırım harcamalarının karşılanması amacıyla yapılan sermaye ödemeleri, muhtaç ailelere kömür yardımı yapılması, tarımsal üretimin desteklenmesi, tarımsal üreticiler ile esnafın kullandığı düşük faizli kredilerden kaynaklanan gelir kayıplarına ilişkin ödemeler artarak devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre esnafın kullandığı kredilerin sübvansiyonu kapsamında yapılan ödemelerin bu yılın sonu itibariyle 6.3 milyar liraya, gelecek yıl da 6.9 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Bu tutar 2023'de 9.1 milyar lira, 2024'te de 11.2 milyar liraya çıkacak.

38.7 MİLYARLIK SERMAYE TRANSFERİ

Yıl sonunda 25 milyar lirayı geçmesi beklenen sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansman araçlarının karşılanması ve yatırım amacıyla yapılan sermaye transferleri gelecek yıl 38.7 milyar liraya çıkacak. Bu tutarın 2023'te 49.5 milyar, 2024'te de 31.6 milyar lira olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Kömür yardımı kapsamında kamu sermayeli kuruluşlara yapılan ödemelerin yılın sonunda 1 milyar 186 milyon lira gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Kömür yardımı kapsamındaki ödemeler gelecek yıl 1.3 milyar, 2023'te 1.5 milyar, 2024'te de 1.6 milyar liraya çıkacak.

TARIMSAL ÜRETİME DÖRT KOLDAN DESTEK

Tarımsal kredilerin sübvansiyonu için yapılan ödemelerin yıl sonu itibariyle 5.5 milyar lira, gelecek yıl 9.7 milyar lira, 2023'te 13.6 milyar lira, 2024'te de 15.8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Tarımsal üretimin desteklenmesi kapsamında kamu sermayeli kuruluşlara yapılan ödemeler de yılsonunda 1 milyarı geçecek. Gelecek yıl 1.5 milyar, 2023 için 1.7, 2024 için de 1.7 milyar lira kaynak aktarılacak.

İSTİHDAMA 2.4 MİLYARLIK KAYNAK

Gelecek yıl işgücü piyasasına katılımı, istihdamı artırmaya yönelik programlar desteklenecek. İstihdama destek için gelecek yıl 2.4 milyar lira, 2023'de 2.6 milyar lira, 2024'te de 2.8 milyar lira bütçe öngörülüyor. Kadının güçlenmesi programı kapsamında gelecek yıl 352.11 milyon lira, bir sonraki yıl da yaklaşık 500 milyon liralık bütçe sağlanacak.

YARDIMLAŞMAYA 13.8 MİLYAR

Engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitime 15.2 milyar, kadının güçlenmesi 352.6 milyon lira, ortaöğretim 760 milyon lira, kayıt dışı ekonomiyle mücadele 1.3 milyar lira harcanacak. Sosyal güvenlik 178 milyar, yoksullukla mücadele ve yardımlaşma 13.8 milyar lira, tedavi edici sağlık hizmetleri 1 milyar lira, temel eğitim 1.7 milyar lira, tarım 14.7 milyar lira aktarılacak. Yoksullukla mücadele kapsamında 2023'te 16.2 milyar lira, 2024'te de 18.795 milyon liralık bir bütçe tahmini yapıldı. Şehit yakını ve gaziler için gelecek yılın bütçesinden 5.2, 2022'de 6 milyar lira ve 2024'te de 6.6 milyar liralık kaynak ayrıldı.

KIRSAL KALKINMA KESİNTİSİZ SÜRECEK

Bu yıl yaklaşık 1.6 milyar lira bütçe öngörülen kırsal kalkınmaya; gelecek yıl 1.8 milyar lira, 2023'te 1.9 milyar lira, 2024'te de 2.1 milyar lira bütçe ayrıldı. Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi 13.5 milyar lira, 2023'te 14.7 milyar lira, 2024'te de 15.7 milyar lira aktarılacak. Finansal sistemin geliştirilmesi, sigortacılık faaliyetlerine gelecek yıl 7.614 milyar lira ödenek aktarılacak.