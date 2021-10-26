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Giriş Tarihi: 26.10.2021 08:55 Son Güncelleme: 26.10.2021 09:06

Son dakika | Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Son dakika | Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete’de yayımlandı...

Son dakika haberi: 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Onaylanan programda; 2022 yılında para politikasının temel amacının finansal istikrarı gözeterek fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtildi. Öte yandan; Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Programa göre, dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek. Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gözlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak.

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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Son dakika | Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...
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