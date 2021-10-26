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Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:20 Son Güncelleme: 26.10.2021 14:22

THY Sudan uçuşlarını iptal etti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY Sudan uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları, Sudan'a yapılacak uçuş seferlerini iptal ettiğini bildirdi. Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.

Sudan'da yaşanan darbe girişiminin ardından başlayan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sudan'da yaşanan karışıklık nedeniyle 26 Ekim tarihli İstanbul-Hartum ve Hartum-İstanbul seferleri iptal edildi" denildi.

Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.

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THY Sudan uçuşlarını iptal etti
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