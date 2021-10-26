Türkiye pandemide pozitif ayrışmayı başardı

SABAH
İl Buluşmaları kapsamında bir araya geldiğimiz Türkiye Genç İş Adamları Derneği
(TÜGİAD) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği
(DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, tüm dünyanın pandemi gibi zorlu bir sınavdan geçtiğini belirtti. Çevikel, şunları kaydetti: "Pandemide dünya ekonomileri sıkıntı yaşarken Türkiye
ekonomisi, OSB'lerin de büyük katkısıyla bu süreçte pozitif ayrışmayı başardı. Bursa
'nın ülkemizin üretim üssü olarak tabir edilen bir şehri olmasında şüphesiz OSB'lerimizin büyük katkısı var." Pandemide gerekli önlemleri alarak üretim süreçlerini sekteye uğratmamak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Çevikel, "Gerekli aksiyonları hızlıca alarak olumlu bir ivme kaydettik ve ülke ekonomimize koyduğumuz katkıyı pandemi sürecinde de devam ettirdik. TÜGİAD ve DOSABSİAD olarak dijitalleşme konusuna çok daha öncelerden yatırım yapmış olmamızın getirdiği avantajla organizasyonlarımızı dijital ortama taşıyarak sürdürdük ve bu süreci en az zararla atlattık" diye konuştu. Çevikel,şöyle devam etti: "Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 5.5 milyar dolar ihracat yapan Bursa, bu yıl aynı dönemde yüzde 35'i aşan yükselişle 7.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bursa'nın ihracat performansının yıl sonuna kadar yükseliş ivmesini sürdürmesini bekliyoruz. Sanayiciler olarak zorlu süreçlerde de üretime öncelik vererek elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik."
OTOMOTİV VE TEKSTİL
Ülke ihracatının otomotiv ve tekstilden önemli ölçüde pay aldığını anlatan Çevikel, "Bursa da bu iki sektörün kalbinin attığı bir kent olarak öne çıkıyor. İhracatta en önemli konu, katma değeri yüksek ürün üretme becerimiz. İhracatta sağladığımız artışı sürdürülebilir kılmak ve katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmek, ekonomimize daha yüksek katkı sunmamızı sağlayacak" şeklinde konuştu.
NİTELİKLİ ELEMAN BULMA SORUNU VAR
BURSA'DA en büyük sorunlardan birinin nitelikli eleman olduğnu anlatan Çevikel, sözlerini şöyle sürdürdü: "DOSABSİAD olarak mart ayı başında yaptığımız deklarasyon ile şartlar ne olursa olsun işçi çıkarma yoluna gitmeyeceğimizi açıklamıştık. Bursa'dan başlayarak ülkemize yayılan bu fedakârlık çağrısının, Türk iş dünyası
tarafından aynı şekilde destek bulması çok değerliydi. Ülke ekonomisi ve istihdamına katkı koymak adına adeta bir meşale yaktık. Özel İstihdam Bürosu
ile firmalara aradıkları niteliklerde personeli sağlıyoruz. Diğer yandan iş arayan kişilere de umut olan istihdam bürosu ile istihdama katkı sağlıyoruz." TÜGİAD
başkanlığı şapkasını da taşıyan Çevikel, "Türkiye çapında 60'tan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş insanlarının, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsıyoruz. Üyelerimizin 50 milyar dolar ticaret hacmi var" dedi.