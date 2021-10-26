Türkiye’den o zirveye çıkarma! Yeni dönem için yol haritası olacak

ERDOĞAN KATILACAK: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye iklim zirvesi için adeta çıkarma yapacak. İlgili bakanlıklardan bürokratlara, çevre STK'larına kadar çok büyük bir heyetle katılım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TBMM Çevre Komisyonu üyelerinin tümü de zirvedeki toplantıları takip edecek.

BÜYÜK BİR OFİSİ OLACAK: Geniş bir kadro ile Glaskow'da yerini alacak Türkiye'nin burada büyük bir ofisi olacak.