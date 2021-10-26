Türkiye’den o zirveye çıkarma! Yeni dönem için yol haritası olacak

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın yangınlar; seller ile boğuştuğu bir dönemde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapılacak. Devlet başkanlarından bürokratlara, STK'lara kadar önde gelen isimler Glaskow'da bir araya gelip gezegeni kurtarmanın yollarını arayacak.
TÜRKİYE DERSİNE ÇALIŞTI
Zirve için Türkiye geniş çaplı bir hazırlık yaptı. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta yapılan hazırlıklar ve zirveye ilişkin bilgi verdi. İşte dev zirveye yönelik planlama:
ERDOĞAN KATILACAK: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye iklim zirvesi için adeta çıkarma yapacak. İlgili bakanlıklardan bürokratlara, çevre STK'larına kadar çok büyük bir heyetle katılım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TBMM Çevre Komisyonu üyelerinin tümü de zirvedeki toplantıları takip edecek.
BÜYÜK BİR OFİSİ OLACAK: Geniş bir kadro ile Glaskow'da yerini alacak Türkiye'nin burada büyük bir ofisi olacak.
TÜRKİYE KENDİ PROGRAMINI HAZIRLAYACAK: İklim Zirvesi'nde alınan kararlar yol tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de yol haritası olacak. Türkiye, Ocak ayında Antalya'da yapacağı toplantı ile kendi yol haritasını, kısa, orta ve uzun vadeli 2053'e giden stratejilerini belirleyecek.
İKİ ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEME: Stratejilerin hayata geçirilmesi için iklim ve su ile ilgili iki önemli düzenleme TBMM gündemine taşınıp çıkartılacak. Bu düzenlemeler içinde karbon vergileri de dahil her şey olacak.
FONLARDAN RAHAT YARARLANILACAK: 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 15 ila 17 azaltacağını belirten Türkiye hedefe ulaşama 1,8 milyar Avro vergi yükü ile karşılaşacak. AB ve batılı ülkelerin karbon vergileri de hesaba katıldığında Türkiye hızlı bir dönüşüm sürecine girecek.