İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en iyisi seçildi

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı havacılık sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu.



Salgın döneminde aldığı önlemler ile ön plana çıkan ve yolcu sayısı bakımında Avrupa'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin "17th ACI Europe Awards" kapsamında 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ve 'Erişilebilir Havalimanı' ödüllerine layık gördü.



İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ACI Europe Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, salgın döneminde sürecinde aldıkları ve havacılık sektörüne yön veren önlemlere dikkat çekti.





ÖNCÜ ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK



İstanbul Havalimanı'nın salgın başladığında ilk yılında günde 200 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine ulaşabilmiş, yoluna hızla devam eden bir havalimanı olduğuna dikkat çeken Samsunlu . "Uçuşların yapılamadığı, sadece kargo uçuşları ve tahliye operasyonlarının devam ettiği bir dönemde, 'ne yapalım, şartlar bu' demedik, yerimizde durmadık. Yolcularımızı daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılayabilmenin, çalışanlarımıza güvenli iş ortam sunabilmenin yollarını aradık. İnsanlara eski uçuş alışkanlıklarını geri kazandırmak için öncü çalışmalara imza attık, güven inşa ettik" diye konuştu



HEDEFİMİZ HİZMETLERDE MÜKEMMELLEŞMEK



Samsunlu, önümüzdeki süreçte 'Erişilebilir Rota" hizmet kapsamını genişleterek farklı engel gruplarıyla havalimanı deneyim çalışmalarına devam edeceklerinin vurgulayarak hizmetlerde mükemmelleşmeyi ve daha erişilebilir bir dünya için hayata geçirdikleri uygulamaların yayılımına öncülük etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Samsunlu "Avrupa'nın En İyi Havalimanı ve Erişilebilir Havalimanı ödüllerini almanın ve bu haklı gururu tüm ekibimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ödüller motivasyonumuzu güçlendirirken, sektöre ilham veren nice çalışmalar hayata geçirmemize katkı sunacak" dedi.



MÜTHİŞ BİR DAYANIKLILIK GÖSTERDİ



ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec de sektörün içinde bulunduğu bu olağanüstü zorlu süreç boyunca İstanbul Havalimanı'nın yatırımlara ve altyapı çalışmalarına odaklanarak müthiş bir dayanıklılık gücü gösterdiğinin altını çizerek "Hem En İyi Havalimanı Ödülü hem de Erişilebilir Havalimanı Ödülü olmak üzere yalnızca bir değil, iki ayrı ödül kazanmış olmaları, yolcularına gösterdikleri üstün ilgiyi sürdürürken işletmeleri ve toplumları için uzun vadedeki hedeflerinden şaşmadıklarının bir kanıtıdır. Çifte başarılarını kutlamalarına tanıklık edebilmekten ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Bu yenilikçi ve heyecan verici havalimanının gelecekte neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.





KADRİ SAMSUNLU ACI YÖNETİM KURULUNDA



ACI Europe yıllık genel kurulunda, Avrupa'nın en büyük 10 havalimanına özel olarak ayrılan kontenjan kapsamında Kadri Samsunlu, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 10 havalimanı arasında Türkiye'den ilk ve tek yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Samsunlu, salgın döneminde sürdürülebilirlik hedeflerinden sapmadan emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyon planladıklarını belirten Samsunlu, görevi süresince ACI'nın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmenin ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinde ikinci sırada